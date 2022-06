Falco goes Pride

Falco-Truck auf der Regenbogenparade Wien

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Falco goes Pride - Diverse Humans| Diverse Talents | Diverse Music", nimmt die Falco Privatstiftung am Samstag, 11.Juni, mit einem 18 m langen Truck an der Regebogenparade in Wien teil und erteilt damit jeder Art von Diskriminierung eine klare Absage.

Der Paradetruck selbst ist Bühne für 8 Top-Talente aus den Talent-Förderprogrammen "Falco goes school" und "Falceas".

Laura Tross, Mert Cosmus, Johannes Pietsch, Hannah Kropf, Christina Zarzer, Carl Lucas und Rxsesare.Red werden unbeeinflusst von Musiktrends "ihre" Musik live on Pride, präsentieren.

Am Falco-Paradetruck wird Laura Del Fiore erstmals auch ihren neuen Hit "One More Night" performen.

Zwischen den Live-Auftritten der Talente werden DJs Falco Songs remixen.

An den Förderprojekten der Falco Privatstiftung nehmen auch immer Top-Talente aus der LGBTIQ Community teil, denen über Jahre hinweg besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.



Der "Falco goes Pride - Truck" auf der Regenbogenparade ist die Bekenntnis zu "Diverse Humans| Diverse Talents | Diverse Music" und Bühne für Falco goes school - Top-Talente!

Rückfragen & Kontakt:

Falco Privatstiftung

presse @ falco.at