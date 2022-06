NEOS Wien/Wieden: Comeback der Awareness-Teams für ein Mehr an Miteinander

Ana Badhofer: „Als beliebter Treffpunkt der letzten Jahre ist das Miteinander am Karlsplatz wichtiger denn je.“

Wien (OTS) - Der Karlsplatz als Wieden’s Juwel wurde von immer mehr Wiener*innen in den letzten Jahren für sich entdeckt. Die Vereinbarkeit von Familien mit Kindern am Spielplatz untertags, der Schule vor Ort, Feiernden in den Abendstunden und als Verkehrsknotenpunkt für Öffi- und Radfahrer*innen stellt eine große Herausforderung für den Bezirk dar. „Gerade am Wochenende und in den Abendstunden stellten die Awareness-Teams, die letztes Jahr vor Ort unterwegs waren, eine große Unterstützung dar. Nicht nur das Bezirksparlament sondern auch die Bürger*innen waren große Befürworter, weshalb die Nachfrage danach auch heuer wieder hoch war“, so Ana Badhofer, Klubobfrau der NEOS auf der Wieden.

Überparteiliche Sitzungen der von NEOS auf der Wieden initiierten Arbeitsgruppe mit Expert*innen, Vereinen und Institutionen wie der Polizei haben schnell gezeigt, dass unabhängig von baulichen Maßnahmen, vor allem die menschliche Komponente für ein friedliches Miteinander ausschlaggebend ist. „Wir sind stolz, dass es in Kooperation mit dem Stadtratsbüro und im Bezirksparlament gelungen ist, eine Lösung zu finden und die Awarenessteams auch diesen Sommer wieder zu einem guten Miteinander beitragenwerden!“, so Badhofer.

