Donaustadt: „Piccadilly Onions“ am 11.6. im Kultur-Stadl

Wien (OTS) - Guter Tipp für alle Freund*innen der gepflegten Dixieland-Musik: Am Samstag, 11. Juni, versetzt die 1979 ins Leben gerufene Kapelle „Piccadilly Onions“ die Zuhörer*innen bei einem beschwingten Konzert im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) auf melodiöse Art nach New Orleans. Ab 19 Uhr kommen die Liebhaber*innen traditioneller Jazz-Rhythmen bei diesem routinierten Ensemble garantiert auf ihre Kosten. Das Konzert im „Kultur-Stadl“ bestreiten die sieben Musiker*innen mit der stimmgewaltigen Sängerin Julia Denise. Der Zutritt ist kostenlos. Spenden der Besucher*innen werden erbeten. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Karten-Reservierungen per E-Mail: reservierung @ kulturfleckerl.at.



Organisiert wird der Auftritt durch den Verein „Kulturfleckerl Eßling“. Dabei gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Leiter der Formation „Piccadilly Onions“ ist der Banjo-Spieler Werner Tritta. Außerdem gehören die kongenialen Instrumentalisten Edi Salmen (Trompete), Helmut Strobl (Klarinette/Saxophon), Ursula Niederbrugger (Posaune), Wolfgang Steubl (Tuba) sowie „Blacky“ Schwarzer (Piano) und Helmut Richter (Trommeln) der beliebten Combo an. Auskünfte zum Konzert der Gruppe in Eßling gibt die Obfrau des Vereines „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, gerne unter der Telefonnummer 0699/180 646 40 und via E-Mail: kultur @ kulturfleckerl.at.





Allgemeine Informationen:

