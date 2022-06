FH des BFI Wien und HTW Berlin starten internationalen Master-Studiengang Europäische Wirtschaftspolitik

Der Joint Degree ist Teil einer strategischen Kooperation der in Wien und Berlin beheimateten Fachhochschulen

Wien/Berlin (OTS) - Kulturelle Vielfalt prägt unsere Gesellschaft, Arbeitswelten gestalten sich in einem zunehmenden Maße global vernetzt und vor allem Forschung erfolgt großteils im Rahmen von länderübergreifenden Kooperationen. Internationale Beziehungen sind also gerade für den Hochschulsektor von immer größerer Bedeutung.

Seit diesem Jahr verbindet die Fachhochschule des BFI Wien und die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, kurz HTW Berlin, eine strategische Partnerschaft. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, die eine enge Vernetzung auf allen Ebenen möglich macht, unterstützen sich die beiden Hochschulen gegenseitig bei der Erreichung ihrer strategischen Zielsetzungen im Bereich der Internationalisierung.

„ Die vernetzte Zusammenarbeit im gemeinsamen europäischen Hochschul- und Forschungsraum ist der FH des BFI Wien ein zentrales Anliegen. Lehre und Forschung sind international und leben von interkulturellem Austausch mit Partnerhochschulen wie der HTW Berlin – davon profitieren insbesondere unsere Studierenden. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit der HTW Berlin nun im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zu erweitern und so für Zukunftsprojekte im europäischen Hochschulraum einen weiteren Meilenstein zu setzen “, so Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin und Andreas Breinbauer, Rektor der FH des BFI Wien.

Gemeinsamer Ausbau der Internationalisierung von Studium, Lehre und Forschung

Internationalisierung ist Aufgabe der gesamten Hochschule, daher muss diese auf allen Ebenen verankert sein. Durch die strategische Zusammenarbeit der Fachhochschule des BFI Wien und der HTW Berlin sollen internationales und interkulturelles Lernen sowie Wissensaustausch und Kooperationen in Lehre, Forschung und Verwaltung realisiert werden. Eines der ersten gemeinsamen Projekte der beiden Partnerinnen ist ein gemeinsamer Master-Studiengang in Europäischer Wirtschaftspolitik, der im Wintersemester 2023/24 starten soll.

An beiden Hochschulen stehen zusammen 42 Studienplätze zur Verfügung. Schwerpunkte des Studiengangs sind Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft mit starkem Fokus auf die europäische Integration. Der Studiengang richtet sich an Bachelor-Absolvent:innen passender Fachrichtungen, zum Beispiel des Bachelors Wirtschaft und Politik der HTW Berlin oder des Bachelors Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung der FH des BFI Wien. „ Wie dringend Expertise in europäischer Wirtschaftspolitik benötigt wird, war selten offensichtlicher als aktuell. Wenn ich könnte, würde ich allen Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft einen Pflichtkurs in unserem gemeinsamen Studiengang verordnen “, sagt Carsten Busch, Präsident der HTW Berlin.

Neben dem gemeinsamen Master-Studiengang sollen die Teaching-/Staff- und die Studierenden-Mobilität ausgebaut sowie die Forschungsaktivitäten gebündelt werden. Weiters werden die beiden Hochschulen auch ihre externe Kommunikation in Bezug auf die oben genannten Projekte gemeinsam gestalten. „ Länderübergreifende Kooperationen in Forschung und Lehre einzurichten und unseren Studierenden Auslandserfahrungen zu ermöglichen, ist Teil unserer Internationalisierungsstrategie. Der neue gemeinsame Studiengang in Europäischer Wirtschaftspolitik unterstreicht daher das Profil unserer Hochschule, und wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der FH des BFI Wien. Zudem bieten Wien und Berlin als Hauptstädte mit Sitz zahlreicher internationaler Organisationen ideale Bedingungen für praxisnahe Lehre und Forschung “, erklärt Tilo Wendler, Vizepräsident für Studium, Lehre und Internationales der HTW Berlin.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden der Hochschule absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau. Die FH des BFI Wien arbeitet mit über 80 Partnerhochschulen in Europa, Asien, Australien und Nord- sowie Südamerika zusammen. Aus diesem internationalen Netzwerk resultieren zahlreiche gemeinsame Projekte sowie Möglichkeiten Auslands- sowie interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.

www.fh-vie.ac.at

Über die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Die HTW Berlin ist mit 14.000 Studierenden die größte Berliner Hochschule für Angewandte Wissenschaften und bietet über 70 Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Ingenieurwesen, Informatik, Design, Kultur, Gesundheit, Energie und Umwelt sowie Bauen und Immobilien. Sie steht für ein anspruchsvolles Studium, qualifizierte Absolvent:innen und praxisnahe Forschung. Im aktuellen Ranking der Wirtschaftswoche 2022 zählt die HTW Berlin zu den drei besten deutschen Fachhochschulen. Sie pflegt Kooperationsbeziehungen mit rund 150 Partnerhochschulen in Europa und weltweit. Fünf Studienprogramme werden komplett auf Englisch unterrichtet. Darüber hinaus bestehen zahlreiche Doppelabschlussvereinbarungen.

www.htw-berlin.de

