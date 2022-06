Eine Powerfrau voller Leidenschaft: Kati Bellowitsch! Spezialsendung am 24.6. von 9.00 bis 12.00 Uhr im Hitradio Ö3

Ö3-Radiotipp: Zwei Vormittags-Moderator/innen erstmals gemeinsam vor dem Mikro

Wien (OTS) - Kati Bellowitsch unterhält mittlerweile schon seit 23 Jahren die Ö3-Gemeinde und wird demnächst für ORF-Niederösterreich das größte Bundesland Österreichs bereisen. Um diesen Wechsel zu feiern, wird erstmals das Ö3-Vormittags-Duo Kati Bellowitsch und Andi Knoll am Freitag, den 24. Juni gemeinsam den Ö3-Vormittag moderieren:

„Eigentlich sehen wir uns ja nie, da wir immer abwechselnd dran sind. Umso mehr freue ich mich darauf, zu meinem Ö3-Finale mit Andi Seite an Seite zu moderieren“, so Bellowitsch.

Hitradio Ö3 möchte sich für über 8.300 Tage Lebensfreude und Begeisterung bei Kati Bellowitsch bedanken und hat daher einen ganz besonderen Vormittag im Programm. Am 24. Juni von 9.00 bis 12.00 Uhr im Hitradio Ö3.

„Voller Motivation und unaufhaltbar! So ist Kati Bellowitsch zu Ö3 gekommen, so hat sie Ö3 während der letzten Jahre geprägt und so zieht es sie jetzt weiter. Ich bedanke mich bei Kati für sehr erfolgreiche, schöne und große Radiomomente“, so Ö3-Senderchef Georg Spatt.

Zum Erfolgsrezept der Steirerin gehört neben ihrer Familie vor allem ihr Spaß an der Arbeit: „Wenn dein Job dich dein Leben lang erfüllt, Du dir treu bleibst, authentisch bist und jeden Tag Freude an deiner Arbeit hast, dann hast Du alles richtig gemacht. Umso mehr freue ich mich auf meine neuen Projekte. Im ORF NÖ Fernsehen kann ich meiner großen Leidenschaft, Menschen zu unterhalten und sehenswerte Orte und Plätze präsentieren, nachgehen“, so die Moderatorin.

„Wir freuen uns sehr, dass Kati Bellowitsch abwechselnd mit Rudi Roubinek die Sommertour präsentiert und wir sie für den ORF NÖ gewinnen konnten“, so ORF NÖ-Chefredakteur Benedikt Fuchs.

Kati Bellowitsch ist nicht nur ein echter Medienprofi, sie ist auch Buchautorin, Reisejournalistin und ein beliebtes Werbetestimonial. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für den ORF hat sie unzählige Sendungen auf Ö3 moderiert. Des Weiteren kennt man ihr Gesicht auch aus vielen Jahren Kinderfernsehen genauso wie aus großen Hauptabendshows. Auf Social Media begeistert sie tausende Instagram-Follower/innen mit ihrer positiven Einstellung zum Leben. Das Wort „Ruhe“ findet man bei ihr selten, daher stehen auch jetzt wieder einige neue Projekte auf dem Plan: „Als ausgebildete Pädagogin war es auch immer mein Ziel, Wissen weiter zu geben. Neben „Niederösterreich Heute“ starte ich nun auch als Dozentin im Bereich „Journalismus & Medienmanagement“ an der Fachhochschule Wien. Junge Menschen zu unterrichten und ihnen die Begeisterung zum Medium Radio zu vermitteln, erfüllt mich mit unglaublichem Glück und großer Freude.“

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Petra Kulis-Jesenko

01/36069/19120

petra.kulis @ orf.at