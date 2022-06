Kindererlebnistag

Kind sein, wie es früher einmal war!

Stübing (OTS) - Einfach „Kind sein, wie es früher einmal war“ heißt es am 12. Juni beim Kindererlebnistag ab 9 Uhr im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing. An diesem Tag werden alte Spiele neu entdeckt, spannende Aufgaben aus dem Alltagsleben gestellt und in das Leben der Kinder von anno dazumal eingetaucht. Ein Spaß für die ganze Familie – und speziell für die Väter gibt es heuer zum Vatertag eine kleine erfreuliche Herausforderung zum Mitmachen.

Wer kennt beispielsweise nicht das fröhliche Kirschkernwettspucken aus Kindertagen, das eine sehr lustige von vielen unterhaltsamen Aufgaben beim Kindererlebnistag sein wird. Es ist herrlich anzuschauen, wenn Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und/oder Großeltern, Geschwistern oder Freund*innen auf eine spannende Entdeckungsreise gehen: Stelzengehen, Blochziehen und Holzsägen, Steinschleudern, Hufeisenschmieden, „Fiata“-Schürzenbinden, Würstelbraten und Kasperltheater sind nur einige der vielfältigen Stationen auf dem Spaziergang durch das Tal der Geschichte(n) an diesem Tag. Die Kinder bekommen so einen erlebnisreichen Einblick in die Kinderwelt von einst, das Wissen und Leben unserer Ahnen wird spielerisch entdeckt und ausprobiert.

Am Eingang in das Museumstal erhalten die Kinder einen Rätselpass mit Plan, der sie durch das Österreichische Freilichtmuseum leitet. An 18 Stationen gilt es Aufgaben und Rätsel allein oder mithilfe der Eltern oder Freund*innen zu lösen. So wird die Kreativität gefördert und zum spielerischen Ausleben eingeladen. Mit dem selbst hergestellten Hufeisen beim Steckenpferdrennen zu gewinnen und dann mit einem selbst gebackenen Lebkuchen in der Märchenecke in spannende Geschichten einzutauchen, wird die Kinderherzen höherschlagen lassen.

Den Kindern soll an diesem Tag ein altersgerechter Zugang zu der Geschichte und dem Kulturerbe unseres Landes angeboten werden, der ihre Neugierde für die Wurzeln unseres Daseins und unserer Lebensgrundlagen erweckt.

Die Zufahrt ist nur über Gratwein Au möglich.

Den Besucher*innen stehen zusätzliche Parkplätze in Gratwein Au mit einer kostenlosen Shuttlebusverbindung (8:30–19:00 Uhr) ab Bahnhof Gratwein zur Verfügung. So kann auch die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr/der Verbund Linie bzw. ÖBB hervorragend geplant werden. (https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/).Das Österreichische Freilichtmuseum ist auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen.

Termin: 12.06.2022

Zeit: 9 bis 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)

Ort: Österreichisches Freilichtmuseum Stübing

Eintritt: Erwachsene: 15 €

Kinder ab 4 Jahren: 7 €

Familienkarte: 36 €

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing

Enzenbach 32, 8114 Stübing

Tel.: +43 (0)3134/53700 / +43 (0)664 88672889

E-Mail: freilichtmuseum @ museum-joanneum.at

Web: www.freilichtmuseum.at