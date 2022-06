Zentralbetriebsrat ÖBB Produktion GmbH für die nächsten fünf Jahre gewählt

Vorsitzender Tauchner: „Werden uns den Herausforderungen Digitalisierung, Entgeltmodelle und familienfreundlichere Arbeitszeiten stellen“

Wien (OTS) - In der am 7. Juni 2022 durchgeführten Zentralbetriebsratswahl in der ÖBB Produktion GmbH, hat die Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft vida 12 von 14 Mandaten erreicht. Der Niederösterreicher Gerhard Tauchner wurde somit erneut als Zentralbetriebsratsvorsitzender der mit rund 6.700 MitarbeiterInnen zweitgrößten ÖBB-Teilgesellschafft bestätigt.

Zu Tauchners Stellvertretern wurden der Steirer Gerald Trofaier und der Niederösterreicher Wolfgang Skofitsch gewählt. „Die zentralen Herausforderungen in den kommenden fünf Jahren sind für uns und die Belegschaft neben der zunehmenden Digitalisierung des Eisenbahnbetriebes vor allem die Anpassung der Entgeltmodelle in der ÖBB Produktion GmbH sowie eine familienfreundlichere Gestaltung der Arbeitszeit für die rund 4.500 Lokführerinnen und Lokführer. Diesen Aufgaben werden wir uns gemeinsam stellen“, bedankte sich Tauchner bei den BetriebsrätInnen für das ihm bei der Wahl ausgesprochene große Vertrauen.

