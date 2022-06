HNP architects: Eröffnung des ersten prizeotel Österreichs

Für das erste prizeotel Österreichs haben wir unter Einhaltung höchster ESG-Standards des United Benefits Holding Konzerns eine besondere Architektur entsprechend dem multifunktionalen Stadtteil um den Hauptbahnhof gestaltet. Leicht versetzt angeordnete Fensterflächen beleben die Fassadengestaltung – verstärkt wird dieser Eindruck durch teilweise schräge Leibungen, welche ein dynamisches Schattenspiel unterstützen Architekt Oliver Oszwald

Wien (OTS) - Gegenüber des Sonnwendviertels, direkt am Wiener Hauptbahnhof, eröffnet heute das erste prizeotel Österreichs der bekannten Radisson Hotel Group. Der österreichische Immobilienprojektentwickler, Invester United Benefits, beauftragte das renommierte Architekturbüro HNP architects, welches sich für die architektonisch nachhaltige Gebäudestruktur verantwortlich zeichnet. Dafür gab es das goldene Gebäudesiegel von klimaaktiv für nachhaltiges Bauen und Sanieren.

Auf den ehemaligen Liegenschaften der ÖBB, im neuen multifunktionalen Stadtteil um den Hauptbahnhof, feiert das erste prizeotel Österreichs heute seine Eröffnung. Über eine Gebäudehöhe von 7 Obergeschoßen erstrecken sich 293 Economy-Design-Zimmer inklusive Frühstücksrestaurant im Erdgeschoß. Im Mai wurde dem Design Hotel mit seiner Stahlbeton-Massivbauweise das goldene klimaaktiv Gebäudesiegel verliehen: Die Versorgung des Gebäudes erfolgt mittels Fernwärme. Für Komfort und gute Innenraumluft sorgen das Produkt- bzw. Chemikalienmanagement, ebenso wie die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Gesamt hat das außergewöhnliche Projekt von HNP architects unter der Bauherrschaft von Invester United Benefits 917 von 1000 klimaaktiv Punkten erreicht.

„Für das erste prizeotel Österreichs haben wir unter Einhaltung höchster ESG-Standards des United Benefits Holding Konzerns eine besondere Architektur entsprechend dem multifunktionalen Stadtteil um den Hauptbahnhof gestaltet. Leicht versetzt angeordnete Fensterflächen beleben die Fassadengestaltung – verstärkt wird dieser Eindruck durch teilweise schräge Leibungen, welche ein dynamisches Schattenspiel unterstützen“ , zeigt sich Architekt Oliver Oszwald, Partner bei HNP architects, stolz. Der Haupteingang des Hotels befindet sich an der Karl-Popper-Straße und führt direkt in die Eingangshalle mit Rezeption, Bar und Frühstücksrestaurant. Die Zimmergeschoße werden mittels einer Triplex-Aufzugsgruppe erschlossen und über mehrere getrennte Stiegenhäuser entfluchtet.

Das prizeotel weist eine weitere Besonderheit auf: Durch die Anordnung der Baumassen entsteht ein – nach Norden orientierter – Freiraum, der durch einen großzügigen, öffentlichen Durchgang mit der Karl-Popper-Straße nach Süden verbunden ist. Die Einhaltung der vorgegebenen städtebaulichen Kante entlang der Karl-Popper-Straße wird eingehalten und in diesem Bereich des Areals befindet sich ebenso die vorrangige, fußläufige Anbindung. Die geplanten Arkaden bilden obendrein einen guten Wetterschutz.

Ein Standort mit allen Wiener Vorzügen

Mit dem Design Hotel wurde der letzte freie Bauplatz der ehemaligen ÖBB Gründe am Wiener Hauptbahnhof erschlossen. Der Standort zeichnet sich durch die exzellente öffentliche Nah- und Fernverkehrsanbindung aus. In unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum lassen sich alle Wiener Vorzüge von Kunst, Geschichte, Natur und Kulinarik genießen. Die angrenzenden Wiener Erholungsorte wie das Schloss Belvedere, der Schweizer Garten und der Helmut-Zilk-Park bieten eine erholsame Abwechslung zum Stadtleben.

Allgemeines über HNP architects

Das Architektur- und Ingenieurbüro HNP architects ist in der Öffentlichkeit vor allem durch Büro- und Hochhausbauten bekannt. Ein Großteil davon steht in Wien. HNP architects entwirft aber auch Wohnhäuser und Inneneinrichtungen. Partner des Architekturbüros sind Heinz Neumann, Oliver Oszwald und Florian Rode. Das Büro beschäftigt rund 60 Mitarbeiter und arbeitet aktuell an rund 20 Projekten.

PROJEKTAUSWAHL – FERTIGGESTELLT

Bürohaus Square Plus, 1190 Wien

Bürohaus Office Park 4, Flughafen Wien

Bürohaus QBC 3 Quartier Belvedere Central, 1100 Wien

Euro Plaza – Bauphasen I, II, III, IV, V und VI, 1120 Wien

Goldenes Quartier, Tuchlauben – Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus, Denkmalschutz, 1010 Wien

UNIQA Konzernzentrale, 1020 Wien

Wohnhausanlage Am Seebogen H6 – 1220 Wien

Wohnhausanlage Grinzinger Allee 6 – 1190 Wien

Wohnhausanlage Pfarrwiesengasse – 1190 Wien

Wohnhausanlage Zahnradbahnstraße – 1190 Wien

Wohnhochhaus Monte Laa 3 – 1100 Wien

Wohnhochhaus Monte Laa 5 – 1100 Wien

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Johannes Eisert

T: +43 699 15 12 66 09

E: johannes.eistert @ epmedia.at