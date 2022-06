Tractive führt 4-Tage-Woche für alle ein

Pasching (OTS) - Das oberösterreichische Unternehmen rund um den weltweit beliebtesten GPS Tracker für Hunde und Katzen möchte die Motivation und Produktivität seiner Mitarbeiter:innen durch Kürzung der Arbeitszeit langfristig steigern.

3 Tage Wochenende bei gleichem Gehalt? Ab sofort reduziert das Unternehmen Tractive für alle Vollzeit-Mitarbeiter:innen die Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche ohne Gehaltseinbußen. Fortan wird nur mehr an 4 anstatt 5 Tagen gearbeitet.

Mehr Zeit für Familie und Privates

4 Tage arbeiten, 3 Tage frei haben und trotzdem das gleiche Gehalt beziehen. Was für viele Beschäftigte in Österreich wie ferne Zukunftsmusik klingt, wird bei Tractive Realität. Der Gründer und Geschäftsführer von Tractive, Michael Hurnaus, steht voll und ganz hinter dem Vorhaben: “Wir haben uns diesen Schritt wohlüberlegt. Lange Arbeitswochen führen bei vielen Menschen zu geistiger Erschöpfung und gesundheitlichen Beschwerden. Durch die 4-Tage-Woche möchten wir diesen Beschwerden vorbeugen, Burnouts vermeiden und unsere Mitarbeiter:innen gesünder und zufriedener machen.” Für die Beschäftigten bleibt durch das verlängerte Wochenende mehr Zeit für Familie, Kinder, Sport und andere Hobbys. Kurzum: weniger Stress, mehr Lebensqualität.

Motivation und Produktivität steigern

“Die Idee zur 4-Tages-Woche stammt letztendlich von den Mitarbeitenden selbst.”, erklärt Marlene Kampelmüller, Head of Human Resources bei Tractive. “In unseren letzten Mitarbeiterumfragen und Feedback-Gesprächen haben wir das Bedürfnis unseres Teams nach ausreichend Freizeit und Erholung gespürt. Wir sind überzeugt, dass ein hybrides Arbeitsmodell und mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys auch zu mehr Motivation und Produktivität führt. Im Endeffekt ist es ein Mehrwert für alle Beteiligten”. Die verkürzte Arbeitszeit ist nicht der einzige Benefit, den die Mitarbeiter:innen von Tractive in den kommenden Wochen spüren werden. Im Juli zieht das Unternehmen, das derzeit rund 170 Beschäftigte zählt, in den brandneuen Tractive-Campus mit angrenzendem Waldstück ein, der genügend Platz für 250 Mitarbeiter:innen in der Nähe des derzeitigen Firmensitzes in Pasching bietet.

Vorreiter als innovativer Arbeitgeber

Auch Tractive-COO Wolfgang Reisinger ist überzeugt davon, dass die Umstellung des Arbeitszeitmodells der richtige Weg ist: “Die Corona-Pandemie hat mitunter aufgezeigt, was wirklich wichtig ist: unsere Gesundheit. Unser Team leistet tolle Arbeit und durch die 4-Tage-Woche möchten wir die notwendige Work-Life-Balance bieten, um langfristig gesund und erholt zu bleiben.” Durch das neue Arbeitszeitmodell und Arbeitsumfeld unterstreicht Tractive seinen Anspruch als innovativer Arbeitgeber, der auf die

Lebensqualität und Gesundheit seiner Mitarbeiter:innen setzt. Nicht umsonst wurde das Unternehmen bereits wiederholt unter die besten Arbeitgeber und familienfreundlichsten Unternehmen Österreichs gewählt.

Wachsendes Team mit über 40 offenen Stellen

Viele unterschiedliche Köpfe, ein Team! Tractive setzt auf eine starke Unternehmenskultur, die auf flexibles und hybrides Arbeiten ausgerichtet ist. Mit der ausgewogenen Mischung aus Büropräsenz und Home-Office, dem neuen Bürogebäude und dem Schritt zur 4-Tage-Woche soll ein modernes und zukunftsorientiertes Arbeitsklima geschaffen werden, in dem sich die Mitarbeitenden nach wie vor dem Unternehmen zugehörig fühlen und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Für das wachsende Team aus über 35 verschiedenen Nationen werden derzeit noch rund 40-50 ambitionierte Mitarbeiter:innen aus dem In- und Ausland gesucht.

Offene Stellen ansehen

Über Tractive

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 arbeitet das Tractive-Team für die Sicherheit & das Wohlbefinden von Hunden & Katzen weltweit. Die Leidenschaft für Vierbeiner, das Fachwissen und die Zusammenarbeit mit Haustierexpert:innen haben das Produkt zum weltweit beliebtesten GPS Tracker für Haustiere gemacht.

Das internationale Team aus über 35 Nationen arbeitet an den Standorten in Pasching (Österreich) und Seattle (USA) in einem modernen und innovativen Arbeitsumfeld stetig daran, mithilfe von Technologie Haustierbesitzer:innen ein klares Bild über den Aufenthaltsort und Gesundheitszustand ihrer Fellnasen zu geben.

Rückfragen & Kontakt:

press @ tractive.com

Tractive GmbH

Randlstraße 18a

4061 Pasching