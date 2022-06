FPÖ – Nepp: SPÖ-Ludwig will Fernwärmepreise in Wien verdoppeln

Wiener Bürgermeister ist eine soziale Tiefkühltruhe und treibt immer mehr Wiener in die Armut

Wien (OTS) - Als „unfassbaren Skandal“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, den Plan von SPÖ-Bürgermeister Ludwig, die Preise für die Fernwärme in Wien beinahe zu verdoppeln. Laut Fernwärme soll ein Haushalt künftig 540 Euro pro Jahr mehr für Heizung und Warmwasser zahlen müssen. „Nach der Erhöhung der Mieten im Gemeindebau um bis zu 400 Euro und der Anhebung der städtischen Gebühren ist das der nächste Sündenfall von Ludwig. Der Wiener Bürgermeister ist eine soziale Tiefkühltruhe und treibt immer mehr Wiener in die Armut. Viele Bürger werden sich künftig entscheiden müssen, ob sie sich etwas zu essen kaufen oder warm duschen können – und dafür ist die SPÖ Wien voll verantwortlich. Wo Rot regiert, wird abkassiert“, so Nepp, der von Ludwig den sofortigen Stopp dieser roten Preistreiberei verlangt.

