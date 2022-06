GENUSSWELTEN 2022

Eine neue Kulinarik-Messe lockt am 11. und 12. Juni Genießer und Gourmets ins MuseumsQuartier Wien

Wien (OTS) - Die Genussmesse widmet sich verschiedensten Spezialitäten rund um den Genuss und das Erleben kulinarischer Köstlichkeiten.

Am 11. und 12. Juni kann man mitten in Wien zwei Tage lang Urlaubsfeeling erleben – und das mit allem, was dazu gehört: Cocktails, BBQ, Delikatessen, Feinkost, kühlende Eis-Spezialitäten und noch vielem mehr. Zum ersten Mal präsentieren rund 25 Aussteller auf den GENUSSWELTEN ihre kulinarischen Highlights und laden Besucher zum Probieren und Gustieren ein.

Der Goldene Gourmet - Verleihung des FoodFluencer Awards

Ein ganz besonderer Höhepunkt ist die Auszeichnung der aktuellen Food Influencer Österreichs im Rahmen der GENUSSWELTEN. Diego5 holt die Besten der Besten ins MuseumsQuartier und wird diese am Samstag, 11. Juni, um 17:00 Uhr auszeichnen.

Vatertag-Special

Auf alle Väter und Männer wartet am Sonntag, 11. Juni, eine extra Überraschung!

Unsere Aussteller

1555 HAUSER WEIN – Tradition & Innovation aus Niederösterreich

ALOE BASE Pure Farming – Die heilende Wirkung der reinen Pflanze

CELEBAKE – Die nachhaltige Basis für Back-Genuss

CHAMPAGNER CIRCLE – Höchster Genuss mit Gleichgesinnten

DOSPA - Köstlichkeiten aus dem Kloster

KUKMIRN Destillerie Puchas – Hochwertige Spirituosen aus dem Südburgenland

FRATELLI VALENTINO – Feinster italienischer Mozzarella made in Austria

FUNDO VERDE – Delikatessen aus Südamerika

GM STRANTZ – Zirbenschätze

GRATZER - Feinstes Naturbier

GUTE SACHEN – Produkte mit Nachhaltigkeit und höchster Qualität

HOLZER AUSTRIA – Black Garlic, das schwarze Gold aus St. Paul

MOKKA SHOT – Die neue Dimension des Kaffegenusses

MYSPICE – Die spannendsten Gewürzmischungen

Rieger WEIN.LOFT – Das Feinschmecker-Paradies

SAKEGIRL – Die Sake-Erfrischung für den Sommer

SAMENKÖNIG – Hochwertige Produkte aus der Südsteiermark

SCHOCOLADE & FRUCHT - Eine perfekte Verbindung

SPICY SOUL – Gewürzmischungen einmal anders

TUTTA POSTO - Die besten italienischen Produkte in Wien

WOLF – Waldviertler Premium Gin

ZUPF´DI – Pulled porc & more

