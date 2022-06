fairplay feiert 25 Jahre-Jubiläum

Ein Vierteljahrhundert für Antidiskriminierung, Inklusion & Menschenrechte im Sport

Wien (OTS) - Seit der Gründung im EU-Jahr gegen Rassismus 1997 mit Unterstützung des Sportministeriums und des ÖFB hat die fairplay Initiative am Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) einen ereignisreichen Weg hinter sich. 25 Jahre nach dem Start ist die NGO größer als je zuvor und besteht mittlerweile aus den vier Arbeitsbereichen Antidiskriminierung, Sport & soziale Inklusion, Entwicklung & Menschenrechte und jetzt neu Prävention von Extremismus im Sport.

Aktuelle Projekte - SPIN Refugees und Diskriminierung melden

Angesichts anhaltender Fluchtbewegungen und der jüngsten Zunahme von homophoben und antisemitischen Vorfällen in Stadien sind die fairplay-Projekte SPIN Refugees und Diskriminierung melden besonders aktuell.

Das Ziel der europaweiten Initiative "SPIN Refugees" ist es, die soziale Inklusion und Beteiligung von Asylwerber*innen und Geflüchteten auf lokaler Ebene durch Training, Ausbildung und Kapazitätsaufbau von Sportakteur*innen an der Basis zu verbessern.

Das Prozedere "Diskriminierung melden" wurde gemeinsam mit dem ÖFB und der österreichischen Fußball-Bundesliga geschaffen, um diskriminierende Vorfälle im Fußball online zu melden und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

25 Jahre fairplay - Die Party

Gefeiert wird das Jubiläum am 9. Juni ab 19:00 Uhr im Brick-15 in Wien, einer Location, die selbst eine bewegte Sportgeschichte in der jüdischen Community vorzuweisen hat. Mit dabei sind Kid Pex (SOS Balkanroute) & Esra (vom Duo EsRAP) und das Eklextasy DJ-Team sowie Persönlichkeiten aus der Welt des Sports.

fairplay-Initiator Kurt Wachter zum Jubiläum: " Unser Ziel war immer, dass unsere Arbeit irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Leider sind wir aktuell weit davon entfernt und haben mehr zu tun denn je. Wir werden auch in den kommenden Jahren für Vielfalt, Inklusion und Menschenrechte im Sport und darüber hinaus einstehen. Und dies auf allen Ebenen: von den Fans, über die Vereine bis hin zu den Betroffenen. fairplay soll eine Anlaufstelle für alle Sportarten sein, darauf arbeiten wir hin."

Das genaue Programm der 25 Jahre-Party findet sich hier.



