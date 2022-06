Am 11. Juni 2022 gibts den großen Hinterhof- und Gartenflohmarkt in ganz Graz

Samstag, 11. Juni 2022 von 10–16 Uhr. Infos & Übersicht über die teilnehmenden Orte: www.ganzgrazflohmarkt.at

Graz (OTS) - Hier endlich die Infos zum endlich wieder statt findenden „Der große Hinterhof- und Gartenflohmarkt in ganz Graz“.



Der große Hinterhof- und Gartenflohmarkt in ganz GRAZ

Termin: Samstag, 11. Juni 2022 von 10–16 Uhr. www.ganzgrazflohmarkt.at



Ab morgen Mittwoch (7. Juni) ist die Übersicht aller teilnehmenden Orte online und ab Donnerstag kann sie in der MANAGERIE, Mariahilferstraße 30 ausgedruckt abgeholt werden.



Toll ist, dass wieder so viele Stadtteilinitiativen als Vernetzungsdrehscheiben mitmachen.

Als Hinterhof- und Gartenflohmärkte haben sich rund 60 Orte angemeldet.



Pressetext und Pressefotos (Copyright in den Dateinamen)



Alle weiteren Infos unter www.ganzgrazflohmarkt.at



Für dieses Projekt brauchen wir unbedingt Ihren Support, denn wir möchten, dass der große Hinterhof- und Gartenflohmarkt, eine Initiative der Grazer Stadtteilarbeit-Initiativen, ab jetzt zu einer Institution wird! Er soll ab sofort 2 x pro Jahr statt finden. Und für den Support sind wir der gesamten Grazer Stadtpolitik, besonders Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Stadtrat Kurt Hohensinner (Marktamt) ausgesprochen dankbar!

Rückfragen & Kontakt:

Maria Reiner, +43 650 305 4725, news @ annenviertel.at