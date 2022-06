ORF III am Mittwoch: „André Hellers Menschenkinder“ in memoriam Sophie Freud

Außerdem ab 20.15 Uhr: Krimi-Doppel „Inspector Barnaby“

Wien (OTS) - ORF Kultur und Information zeigt am Mittwoch, dem 8. Juni 2022, in memoriam Sophie Freud eine 2017 produzierte Ausgabe des Gesprächsformats „André Hellers Menschenkinder“ mit der im Alter von 97 Jahren verstorbenen Psychologin, Sozialpädagogin und letzten Freund-Enkelin. Ab 20.15 Uhr steht ein Doppel der „Inspector Barnaby“-Reihe auf dem Programm.

John Nettles alias „Inspector Barnaby“ ermittelt in zwei spannenden Fällen. In „Morden, wenn die Blätter fallen“ (20.15 Uhr) wird ein Briefträger erschlagen aufgefunden. Während die Spuren zunächst darauf hindeuten, dass der Tote genügend Motive für eifersüchtige Ehemänner geliefert hat, tauchen schon bald weitere Leichen auf, die Inspektor an dieser These zweifeln lassen.

In „Frucht des Bösen“ (22.00 Uhr) wird die junge Melissa Townsend durch eine Giftinjektion getötet. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich schwierig, da sich das Opfer u. a. durch sein skrupelloses Vorgehen als Vermieterin einen zweifelhaften Ruf erworben hat.

Anschließend zeigt ORF III in memoriam Sophie Freud „André Hellers Menschenkinder“ (23.45 Uhr) mit der damals 92-jährigen Psychologin und Sozialpädagogin. Die Enkelin Sigmund Freuds wurde 1924 in Wien geboren und konnte 1942 mit ihrer Mutter in die USA emigrieren. Im Gespräch mit André Heller lässt sie ihr Leben Revue passieren und spricht u. a. über die Flucht vor den Nationalsozialisten, ihre Anfänge und Studien in Amerika und über ihren Großvater, dessen Lehren sie kritisch gegenüberstand.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at