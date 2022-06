Wechsel in der Geschäftsführung der Hitzinger Electric Power GmbH

Linz (OTS) - Der Geschäftsführer und Miteigentümer der Hitzinger Electric Power GmbH, Dietmar Pfeiffer, scheidet mit 05. Juni 2022 aus der Geschäftsführung aus und wechselt in den Aufsichtsrat. Drei Jahre nach der Neuübernahme des Unternehmens durch die Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH und die VAFU Management & Beteiligungs GmbH kann das Unternehmen mit gut gefüllten Auftragsbüchern und rund 200 Mitarbeitern in Österreich positiv in die Zukunft blicken.

Mit Werner Muttenthaler, ab 06.Juni 2022 neu in der Geschäftsführung, konnte ein erfahrener und kompetenter, oberösterreichischer Industriemanager an Bord geholt werden, der als CFO die Fachbereiche Finanz und Controlling, IT, Einkauf sowie Recht verantworten wird.

Thomas Pleli, seit Mai 2021 als CSO in der Geschäftsführung der Hitzinger Electric Power GmbH, übernimmt neben seinen angestammten Abteilungen Vertrieb, Service, Technik und internationale Töchter die Verantwortung für das Werk Linz mit Produktion und Logistik, sowie Qualität und Human Resources.

Die internationalen Kunden der Kernprodukte Generatoren für Wasserkraft, Bahn und Navy, Umformer für Industrie, Navy und Häfen und Bodenstromversorgungen für Flugzeuge, setzen auf die bewährten, robusten und innovativen Produkte der Hitzinger Electric Power GmbH.

Netzersatzanlagen, von der Planung, Auslegung bis hin zur behördlichen Abnahme, gewinnen auf Grund der Autarkiestrategie und des Blackout Risikos bei Behörden, sowie der öffentlichen Hand immer mehr an Relevanz für das Unternehmen.

Die Mission: „POWER.ANYTIME.ANYWHERE“

Als global denkendes und agierendes Unternehmen ist Hitzinger Electric Power der innovative und kompetente Partner für nachhaltige Energieversorgung.

Mit 75 Jahren Erfahrung und österreichischer Engineering-Expertise werden High-End-Produkte mit höchstem Wirkungsgrad zur zuverlässigen und ausfallsicheren Bereitstellung von Strom geboten.

Mit einheitlichen Standards, Werten und Prinzipien löst Hitzinger Electric Power durch Qualitäts- und Technologieführerschaft die Aufgabenstellungen seiner Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen stellen Sie bitte unter office @ hitzinger.at