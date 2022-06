AVISO: Hacker-Angriffe - Cyber-Security-Experten präsentieren Checkliste für Prävention

Online-Pressegespräch mit gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Ziviltechnikern für IT

Wien (OTS) - Passwörter, Firewalls, Organisatorische Abläufe – es mag für viele wie eine Selbstverständlichkeit klingen, was vorbeugend gegen verheerende Hackerangriffe zu unternehmen ist. „Die jüngsten Vorfälle in Kärnten zeigen aber auf dramatische Weise, was passieren kann, wenn grundsätzliche Maßnahmen zur Cyber-Security unterschätzt werden“, zeigt sich Thomas Hrdinka, Vorsitzender der Bundesfachgruppe Informationstechnologie überrascht.

„Nicht auszumalen, wenn dies einer sicherheitskritischen Einrichtung passiert oder sensible Daten gestohlen und veröffentlicht werden“, warnt Peter Mandl, stellvertretender Vorsitzender der Bundesfachgruppe Informationstechnologie.

Am Mittwoch, 8. Juni 2022 um 10:00 Uhr präsentieren die beiden Experten online eine Checkliste für Behörden, Unternehmen aber auch Privatpersonen, um Angriffe wie sie das Land Kärnten derzeit erlebt, bestmöglich abzuwenden.

Das Gespräch soll auch RedakteurInnen dienen, um investigativ nachhaken zu können, ob von Hacker-Angriffen Betroffene alle möglichen Schutzmaßnahmen ergriffen haben.

Interviewpartner:

DI Thomas Hrdinka

DI Dr.techn. Peter Mandl

Beide gerichtlich zertifizierte Sachverständige für IT und Ziviltechniker für Informatik.

