Arbeiten am See: Wie Mitarbeitern Urlaubsfeeling am Laptop ermöglicht wird

Moore Salzburg geht neue Wege darin, den Mitarbeitern die beste Arbeitsumgebung zu bieten.

Salzburg (OTS) - Im letzten Sommer genoss Hannes Pirker, Unternehmensberater und Partner bei Moore Salzburg, viele Tage am See. Gleichzeitig nutzte er die Zeit, um vor Ort zu arbeiten – mit dem Laptop direkt mit dem Firmensystem verbunden. Dass es schön wäre, wenn man das öfter machen könnte, kam ihm in den Sinn, und dass das seinen Kollegen auch gut gefallen würde. Diese Idee reifte über die Zeit, und er überlegte sich ein Konzept in Richtung "Work and Travel" – genauer und im modernen Jargon gesagt: "Workcation". Die Kollegen in der Geschäftsführung überzeugte er, und gemeinsam mit dem Moore Salzburg Team wurde die Idee Wirklichkeit - und diese startet jetzt.

Eine Wohnung am Wörthersee wurde angemietet: eine 100 m² Etage in einer Gründerzeitvilla mit Wintergarten, von der aus der See in wenigen Minuten zu Fuß erreicht werden kann. Dadurch kann jede Pause und jeder Feierabend gut für erholsame Aktivitäten am See genutzt werden. Zum Erweitern des Bewegungsradius stellt Moore Salzburg zwei eBikes zur Verfügung.

Damit die Mitarbeiter dort gut arbeiten können, sind zwei vollwertige ausgestattete Schreibtische vor Ort. Ein einfaches Einloggen ins System reicht, und man arbeitet wie im eigenen Büro. Da leistete die bereits langfristig angelegte Strategie des Unternehmens, papierlos zu arbeiten und auf sinnvolle digitalisierte Prozesse zu setzen, wertvolle Vorarbeit. Die Mitarbeiter – und somit auch die Klienten – konnten davon bereits während der letzten Jahre in den verstärkten Home-Office-Phasen profitieren, und die Geschäftsführer berichten von guten Erfahrungen und dem großen Vertrauen, dass sie in die Mitarbeiter haben. Alexander Wunderlich, der Managing Partner von Moore Salzburg, meint dazu " Ja, wir vertrauen unseren Mitarbeitern und ihrer Selbstorganisation auch an anderen Orten als dem Büro – und da wir unseren Mitarbeitern der beste Arbeitgeber sein möchten, sehen wir das als besondere Möglichkeit, Vertrauen, eigenständiges Arbeiten, Digitalisierung und tolle Arbeitsumgebung zu kombinieren ."

Das Projekt ermöglicht jedem Mitarbeiter, die Workation am Wörthersee eine Woche pro Jahr in Anspruch zu nehmen. Die erste Verteilung wurde bereits ausgelost, ab dem Folgejahr wird rotiert, um die beliebten Ferien- und Sommerzeiten fair zu verteilen, und tauschen oder gemeinsam hinfahren ist natürlich auch möglich. Gearbeitet muss allerdings werden – zum reinen Urlaubmachen ist es nicht gedacht. Die Mitarbeiter können aber die Arbeitszeit durch Zeitausgleich kürzen, um das Urlaubsfeeling zu erweitern. Die ersten Mitarbeiter berichten bereits begeistert: " Die Wohnung ist sehr gut gelegen, mit direkter Sicht auf den See. Der Platz eignet sich gut, um die Perspektive zu wechseln und neue Ideen in Arbeitsprozesse einfließen zu lassen. Am Abend kann man den Tag am See ausklingen zu lassen. Besser geht's fast nicht ", schwärmt Carmen Neumayr, die die Workcation-Woche mit dem Fenstertag perfekt nutzen konnte.

Wie die Idee von Hannes Pirker nun Form annahm und zum Wohle der Mitarbeiter umgesetzt wird, freut ihn persönlich ganz besonders. Und er freut sich bereits auf die eigenen Tage am See in diesem Sommer.

Moore Salzburg als attraktiver Arbeitgeber Was uns ausmacht

