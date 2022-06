ISC-CX wird Schlüsselpartner von Shell im Bereich Customer Experience

München/Basel (ots) - Shell, eines der größten Unternehmen der Welt, nutzt die hochmodernen Messtechnologien und die mehrsprachigen Teams von ISC-CX, um Compliance-Audits im Einzelhandel und Analysen der Customer Experience durchzuführen.

ISC-CX, der seit über 20 Jahren weltweit führende Anbieter von Customer Experience Programmen wurde von Shell mit der Leitung seiner Programme für Markenaudits, sowie für die Messung und Analyse der Customer Experience in über 25 Ländern beauftragt. Shell wird die Technologien und globalen Teams von ISC-CX nutzen, um die Erfahrungen der eigenen Kunden zu messen und weiter zu optimieren.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Shell, da sich beide Unternehmen für eine herausragende Kundenzufriedenheit einsetzen", so Christian Steinhauser, Global Client Services Director bei ISC-CX. "Shell ist weltweit dafür bekannt, seinen Kunden an den Tankstellen ein qualitativ hochwertiges und konsistentes Erlebnis zu bieten. Wir werden dies durch CX-Messungen und -Analysen mit unserer globalen App und unseren Teams erfahrener, mehrsprachiger Servicetester unterstützen. Shell wird schnell Daten zu Compliance und Kundenerfahrung sowie umsetzbare Erkenntnisse erhalten."

"ISC-CX wurde im Rahmen einer Überprüfung unserer Customer Experience Programme als einer der Partner von Shell Mobility für die nächsten fünf Jahre ausgewählt", so Craig Mundy, Shell Global Lead for Customer Experience Mystery Shopping. "ISC-CX war sofort in der Lage, unsere äußerst wichtigen Marken- und CX-Programme weltweit zu unterstützen und Neuerungen umzusetzen. Sie haben unsere Vision sofort verstanden und sich an die Arbeit gemacht, um uns zu helfen, zu verstehen, wo wir noch Potenzial haben. ISC-CX verfügt über ein qualifiziertes globales Team, das uns dabei helfen kann, die Konsistenz der Marke Shell und das Kundenerlebnis an vielen unserer Tankstellen weltweit zu überwachen."

Über ISC-CX: ISC-CX ist ein führender Anbieter von In-Store- und Omnichannel- Customer Experience Analysen für globale Einzelhändler auf der ganzen Welt. Die mehrsprachigen, lokalen Teams vor Ort in über 120 Ländern sammeln und analysieren viele Millionen Datensätze pro Jahr. Zu den Kunden von ISC-CX gehören unter anderem Marken wie Shell, McDonald's, Nespresso und Lindt. Weitere Kundenreferenzen und CX-Lösungen finden Sie unter www.isc-cx.com.

