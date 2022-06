Wanda, Jan Delay & die Delaydies feat. DJ Mad, Conchita Wurst u.v.a. LIVE On Stage am 4GAMECHANGERS Festival 2022

Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe präsentiert gemeinsam mit dem ORF das 4GAMECHANGERS FESTIVAL – „Focused Edition“ wieder live mit spannenden Speaker:innen & hochkarätigen Liveacts.

Wien (OTS) - Das 4GAMECHANGERS FESTIVAL 2022 – „Focused Edition” findet von 28. bis 30. Juni nach zwei Jahre Pause nun endlich wieder im großen Rahmen statt: zuerst im PULS 24-Studio und an Tag drei in der Marx Halle vor großem Publikum. Dafür stellt die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe zusammen mit dem ORF ein beachtliches Line-Up auf die Bühne.



Liveacts am 4PIONEERS (28.6.)

Am 28. Juni leitet Isaak Guderian den 4PIONEERS Day ein. Der 26-jährige Singer und Songwriter aus Deutschland füllt mit seiner unverkennbaren Stimme nicht nur Hallen, sondern liefert dem Publikum auch Gänsehautmomente. Nach seinem Durchbruch mit dem Charthit „Babysteps“ in Zusammenarbeit mit DJ David Puentez verschlägt es Isaak Guderian vom Straßenmusiker auf internationale Bühnen.



Florence Arman ist nicht nur in der österreichischen Musikszene gefragt, sondern auch in der internationalen Popszene bekannt. So arbeitete sie bereits mit Größen wie The Kooks, CRO und Conchita Wurst zusammen. Mit Herzblut widmet sie sich eigenen Songprojekten und hat sich als eine der vielversprechendsten Pop-Newcomerinnen der österreichischen Musikwelt etabliert.



Liveacts am 4FUTURE (29.6.)

Esther Graf steht zwischen Feelgood-Pop und Sprechgesang: Daraus ergibt sich ein ganz eigener Deutsch-Pop Sound, der in seiner Einzigartigkeit keinem Trend nacheifert. Eine Popqueen ist sie allemal und wird auch die Bühne des 4FUTURE-Days am 29. Juni zum Beben bringen.



Mit gerade einmal 17 Jahren landet NESS mit „In deine Richtung“ einen Hit, der die österreichischen Charts stürmte und konnte in ihrer jungen Karriere mit ihren Singles bereits mehr als 4 Mio. Plays auf Streaming Plattformen sammeln. Die Zukunft hält also mit Sicherheit spannende Dinge für NESS bereit.



Liveacts am 4GAMECHANGERS (30.6.)

Funk und HipHop vereint – Jan Delay ist seit zwei Jahrzehnten nicht mehr aus der deutschsprachigen Musikszene wegzudenken. Mit seinen Delaydies undDJ Mad sorgt er für ein besonders funkiges Highlight des Abends. Das österreichische Drum’n’Bass-DuoCamo & Krooked sorgt mit tiefen Bässen und melodischen Beats für Stimmung auf der Bühne. Tom Neuwirth aka Conchita Wurst steht nicht nur mit seiner facettenreichen Kunstfigur und Stimme im Mittelpunkt des Geschehens, sondern setzt sich musikalisch auch mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander. Lisa Pac beweist am 30.6., dass sie immer schon Musik machen wollte, zu der man tanzen kann und wird das Publikum live begeistern. Der Ausnahmekünstler Lou Asril verzaubert mit einer Mischung aus RnB und Soul Elementen. Caroline Kreutzberger fühlt sich musikalisch und sprachlich an mehreren Orten beheimatet und kreiert gefühlvolle Popsongs und Jungtalent Nina Sofie Berghammer beehrt die Bühne mit ihrer Geige.



Ein weiterer Höhepunkt des 4GAMECHANGERS Festival ist der Live Auftritt der Austro-Rock Band Wanda in der Marx Halle. Ganz nach dem Motto ihres Songs “Rocking in Wien“ machen sie am 30. Juni die 4GAMECHANGERS Bühne in Wien unsicher. Begleitet von rockigen Indie-Melodien, nehmen sie sich kein Blatt vor den Mund – ganz in Wiener Manier – und machen mit der extra Portion Amore jeden Auftritt zum Erlebnis.



Live dabei sein und jetzt Tickets sichern unter4gamechangers.io für den 4GAMECHANGERS Day in der MARX HALLE.



Gemeinsam heißen 4GAMECHANGERS und der ORF Google, Magenta, Nespresso und Österreichische Post mit ihren Top-Executives als Platin-Partner des 4GAMECHANGERS Festivals herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf eine gegenseitig inspirierende Zusammenarbeit.



Das 4GAMECHANGERS Festival 2022 – „Focused Edition“ vom 28. bis 30. Juni LIVE auf PULS 24 und im ORF, via Livestream auf 4gamechangers.io, in der ZAPPN App und vor Ort in der MARX HALLE in Wien

