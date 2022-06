AlphaESS und Maxeon Solar Technologies verkünden strategische Partnerschaft für eine hochmoderne integrierte Lösung zur Optimierung von Solar und Speicher

Singapur, Donnerstag (ots/PRNewswire) - Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führendes Unternehmen für Solarinnovationen und -kanäle, und AlphaESS, einer der weltweit führenden Anbieter von Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen, gaben heute den Abschluss einer globalen strategischen Partnerschaft zur Entwicklung integrierter Lösungen für saubere Energie für Privatkunden bekannt. Die Partnerschaft kombiniert die hochmodernen Energieumwandlungs- und -speicherlösungen sowie Technologiedienstleistungen der nächsten Generation von AlphaESS mit der Weltklasse-Solarmodultechnologie von Maxeon und dem branchenführenden globalen Vertriebskanal, der ein Partnernetzwerk von mehr als 1.400 Installateuren und Wiederverkäufern in über 100 Ländern umfasst.

Die Partnerschaft zwischen Maxeon und AlphaESS nutzt die umfassenden Kompetenzen beider Unternehmen in den Bereichen Produktdesign, Technologieentwicklung, Qualitätskontrolle, Lieferkette und Kundenerfahrung. Ziel ist es, integrierte Lösungen und fortschrittliche Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten, um Endkunden mit intelligenten und umweltfreundlichen Energielösungen zu versorgen, die ihnen Energieunabhängigkeit und einen umweltfreundlichen Lebensstil ermöglichen.

„Maxeon bewegt sich ‚Beyond the Panel', um ein Ökosystem von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der sauberen Energie in unserem Privatkundensegment einzuführen. Die Lösungen von Maxeon schließen nahtlos an unsere branchenführende Solarmodule an. Wir freuen uns, dass wir die führende Rolle von AlphaESS bei den Hardware-Produkten und die Investitionen in die nächste Generation von Energiesoftware nutzen können, die auch das SunPower One-Ökosystem ermöglicht", erklärte Jeff Waters, Chief Executive Officer bei Maxeon Solar Technologies. „Die Produktflexibilität, die einfache Installation und die Gesamtleistung von AlphaESS werden zusammen mit den verbesserten Serviceleistungen die Kundenerfahrung verbessern und die Einführung von Lösungen für saubere Energie vereinfachen.

„AlphaESS verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Solarspeicherbranche und Maxeon ist führend in der Solarmodultechnologie - mit dem einzigen Modul auf dem Markt, das eine 40-jährige Garantie bietet. Das Unternehmen ist ein bekannter Innovator in Sachen Zuverlässigkeit, Leistung, Nachhaltigkeit und Gesamtwert", so Dipl. Phys. Alfred WANG, geschäftsführender Direktor von AlphaESS. „Die Energiespeicherung ist unverzichtbar, um die erneuerbaren Energien optimal zu nutzen, die Kohlenstoffneutralität zu verwirklichen und auch um Energieunabhängigkeit zu erreichen. Wir erwarten, dass wir gemeinsam mit Maxeon als ein Team das volle Potenzial der Branche ausschöpfen und unsere Kunden auf den besten Weg zum Erfolg bringen können, indem wir ein unvergleichliches Kundenerlebnis und größere Einsparungen bieten."

Das Fachwissen beider Parteien wird dazu beitragen, eine marktführende, ganzheitliche Lösung für saubere Energie zu entwickeln, die zu mehr Energieunabhängigkeit, Kosteneinsparungen und einem positiven Beitrag zum Umweltschutz führt.

Informationen zu Maxeon Solar Technologies Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) ist Powering Positive Change™. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und entwickelt und produziert Solarmodule der Marken Maxeon® und SunPower®. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern vertreten und firmiert in einigen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten unter der Marke SunPower. Das Unternehmen ist führend in der Solarinnovation und verfügt über mehr als 1.000 Patente und zwei erstklassige Produktlinien für Solarmodule. Die Produkte von Maxeon werden über ein Netzwerk von mehr als 1.400 vertrauenswürdigen Partnern und Vertriebshändlern auf dem globalen Markt für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke vertrieben. Maxeon ist ein Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion und kann auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken. Für weitere Informationen zu Powering Positive Change™, das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.

Informationen zu AlphaESS AlphaESS ist ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen. Das 2012 gegründete Unternehmen ist auf private und gewerbliche Anwendungen spezialisiert und bietet herausragende Produkte und zweckmäßige Lösungen. Mit mehr als 10 Tochtergesellschaften in Australien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den USA, Italien und Singapur usw. bietet AlphaESS lokale Dienstleistungen und mehr als 75.000 Systeme, die in über 75 Ländern aktiv sind und Millionen von Menschen ein Leben mit zuverlässiger, zugänglicher und sauberer Energie ermöglichen. Entdecken Sie, wie AlphaESS einen echten Unterschied macht, besuchen Sie uns unter www.alpha-ess.com oder folgen Sie uns auf Linkedin, Facebook oder YouTube.

Maxeon Solar Technologies Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den voraussichtlichen Zeitpunkt der Einführung von Partnerschaften, Produkten und Dienstleistungen und unsere Erwartungen in Bezug auf Ramp, Kundenakzeptanz und -nachfrage, Marktzugkraft, Upselling- und Expansionsmöglichkeiten in bestehenden und neuen Märkten; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die kurz- und langfristige Strategie, einschließlich unserer voraussichtlichen Investitionsbereiche, Marktexpansion und Produkt- und Technologiefokus. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Eine detaillierte Darlegung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, findet sich in den von uns regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich der zuletzt eingereichten Berichte auf Formular 20-F, insbesondere unter dem Abschnitt „3.D. Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen stehen bei der SEC online zu Verfügung oder im Abschnitt „Financials & Filings" auf unserer Website für Anlegerbeziehungen unter https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren.

© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd. Konsultieren Sie https://corp.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1816681/AlphaESS_and_Maxeon_Solar_Technologies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon _Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Investorenkontakt: Maxeon,

Robert Lahey,

Robert.Lahey @ maxeon.com,

Mobil: +1 (202) 2461-872; oder AlphaESS,

Steven Sun,

steven.sun @ alpha-ess.com,

Mobile: +86 151-9004-0328; oder Pressekontakt: Maxeon: Anna Porta,

Anna.Porta @ maxeon.com,

Mobil: +39 345 7706205; oder AlphaESS: Karuna Qiu,

karuna.qiu @ alpha-ess.com,

Mobil: +86 139-1351-2520