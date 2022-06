„Doppelstaatsbürgerschaft für Auslandsösterreicher in GB“: Khols Forderung muss für alle AuslandsösterreicherInnen weltweit gelten!

Immer mehr Stimmen aus den Regierungsparteien sprechen sich für Erleichterung der Beibehaltung der Staatsbürgerschaft bei Annahme einer anderen aus – zuletzt Andreas Khol (ÖVP).

Austin, Texas/New York/Zürich/Stockholm/Paris (OTS) - In einem Gastkommentar in der Tageszeitung „Der Standard“ sieht Andreas Khol, Nationalratspräsident i. R., am 4. Juni 2022 die Notwendigkeit von „Verbesserungen für die Zukunft“: „Gibt es Änderungsbedarf? Gesetzgeberisch sollte für Auslandsösterreicher im Brexit-Land Großbritannien die Doppelstaatsbürgerschaft erlaubt werden – als Nichtengländer haben sie schwere Nachteile zu befürchten.“ (www.derstandard.at/story/2000136298832/staatsbuergerschaft-wer-will-der-kann-auch)

Martin Wallner vom Initiatorenteam: „Wir sind sehr froh darüber, dass unsere Initiative für die Dringlichkeit einer Lösung in der Frage ,Doppelstaatsbürgerschaft für AuslandsösterreicherInnen‘ sensibilisieren konnte und nach dem OÖ Landeshauptmann Thomas Stelzer nun mit Andreas Khol bereits ein zweite wichtige Stimme in der ÖVP Veränderungsbedarf bei der aktuellen Gesetzeslage erkennt.“

„Endlich wird wahrgenommen, dass die aktuelle Staatsbürgerschaftsgesetzgebung hunderttausenden AuslandsösterreicherInnen massive private als auch berufliche Nachteile bringt“, begrüßt auch Stefan Fragner, Mitinitiator aus Stockholm, die jüngste Wortmeldung. „Der Brexit hat diese Situation augenscheinlich gemacht.“ Laut Fragner geht es aber um weit mehr: „Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Situation der in England ansässigen ÖsterreicherInnen nicht eine isolierte ist, sondern Selbiges für AuslandsösterreicherInnen auf der ganzen Welt gilt. Eine umgehende Änderung der Gesetzeslage sollte Verbesserungen für alle im Ausland lebenden ÖsterreicherInnen bringen und nicht neuen Ausnahmen schaffen“, warnt er.

