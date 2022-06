Hoher Spritpreis belastet Rettungswesen

Samariterbund fordert Befreiung von der Mineralölsteuer. Der Treibstoff ist derzeit ein enormer Kostentreiber. Rettungseinsätze und Krankentransporte müssen stattfinden.

Wien (OTS) - Der Treibstoffpreis hat sich fast verdoppelt, eine weitere Verteuerung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Teuerungswelle trifft uns als Rettungsorganisation hart. Bis dato ist es zu keiner Vergütung der gestiegenen Preise gekommen. „Wir können diesen Mehraufwand nicht länger decken. Daher wiederhole ich die Forderung nach der Befreiung von der Mineralölsteuer“, hält Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, fest. Die Bundesregierung muss hier rasch reagieren, so Hundsmüller weiter, denn schließlich ist das Rettungswesen ein hochsensibler Bereich. „Wir können keine Transporte einsparen. Wir versorgen und transportieren schwerkranke und verletzte Menschen. Zudem führen wir medizinisch verordnete Krankentransporte durch.“

Corona-Bonus für Rettungssanitäter*innen

Auch die Forderung nach dem Corona-Bonus für Rettungsantitäter*innen fand noch kein Gehör. „Ich werde nicht aufgeben und meinen Appell weiter an die Bundesregierung richten. Ich verstehe nicht, warum sich die Bundesregierung so vehement weigert, dieser Berufsgruppe einen Bonus auszuzahlen“, meint Reinhard Hundsmüller. „Es wurden so viele Hilfen und Förderungen ausbezahlt. Die Mitarbeiter*innen im Rettungswesen sind unermüdlich im Einsatz und dabei ständig in Gefahr, sich zu infizieren. Der Corona-Bonus von 500 Euro ist mehr als angebracht.“



