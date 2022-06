Wiener Arbeitsstipendien für Künstler*innen: Bewerbungsfrist läuft

Wien (OTS) - Seit 1. Juni ist es für in Wien lebende Künstler*innen aus den Bereichen Theater, Tanz/Performance, Komposition, Dramatik, Literatur, Film und Bildende Kunst/Medienkunst wieder möglich, sich für ein Arbeitsstipendium zu bewerben. 2020 als Soforthilfe konzipiert, wurden die Arbeitsstipendien aufgrund der positiven Erfahrungen inzwischen dauerhaft ins Fördersystem integriert. Neben den bereits länger erfolgreich laufenden Stipendien in den Bereichen Literatur und Dramatik können somit auch Kulturschaffende aus anderen Sparten in Form eines jährlichen Stipendiums bei der Ausübung ihrer kreativen Arbeit unterstützt werden.

Die Arbeitsstipendien sollen Künstler*innen die Möglichkeit bieten, komplexe und innovative Projekte zu konzipieren bzw. weiterzuentwickeln. Die monatliche Auszahlung von 1.500 Euro befreit die Stipendiat*innen von finanziellem Druck und begünstigt dadurch eine intensive künstlerische Auseinandersetzung.

„Künstlerisches Schaffen als für die Gesellschaft relevante Arbeit anzuerkennen ist der Stadt Wien wichtig. Die Arbeitsstipendien sind ein wichtiger Ausdruck dieses Commitments: Die Stipendiaten erhalten ein Jahr lang monatlich 1.500 Euro und können in Ruhe ihre Projekte verwirklichen. Vergeben werden 84 Stipendien in den verschiedensten künstlerischen Sparten; insgesamt werden also 1,5 Mio Euro von der Kulturabteilung der Stadt Wien bereitgestellt“, unterstreicht Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

„In Wien lebende Künstler*innen sind herzlich dazu eingeladen, bis 30. Juni ihre Konzepte bei der Kulturabteilung einzureichen. Die Auswahl der Stipendiat*innen sowie die Bekanntgabe erfolgt im Herbst, die Auszahlung beginnt im Jänner 2023“, erklärt Anita Zemlyak, Leiterin der Kulturabteilung.

Richtlinien für die einzelnen Sparten

Bewerbung um ein Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/arbeitsstipendium-bildende-kunst.html

Bewerbung um ein Arbeitsstipendium Darstellende Kunst – Performance

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/arbeitsstipendium-darstellende-kunst.html

Bewerbung um ein Arbeitsstipendium Film

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/arbeitsstipendium-film.html

Bewerbung um ein Arbeitsstipendium Komposition

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/arbeitsstipendium-komposition.html

Bewerbung um ein Arbeitsstipendium Darstellende Kunst – Theater

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/arbeitsstipendium-theater.html

Bewerbung um ein Arbeitsstipendium Dramatik

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/dramatikstipendium.html

Bewerbung um ein Arbeitsstipendium Literatur

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/literaturstipendium.html

