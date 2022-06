Protestkundgebung anlässlich Gipfeltreffen des IAEO-Gouverneursrates

Exiliraner fordern Verurteilung des iranischen Regimes

Wien (OTS) - Am Montag, dem 6. Juni 2022 werden Exil-Iraner und Unterstützer des Nationalen Widerstandsrates Irans (NWRI), zeitgleich mit der Sitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in Wien eine Protestkundgebung vor dem Tagungsort abhalten.

Während sie gegen den Mangel an Transparenz und die Verschleierung des Mullah-Regimes bei seinen nuklearen Aktivitäten protestieren, fordern Exiliraner eine resolutere Haltung der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem Regime.

Dem Anfang dieser Woche veröffentlichten Bericht der IAEO zufolge haben „Irans Vorräte an angereichertem Uran die im Atomabkommen von 2015 erlaubte Grenze überschritten“. Die IAEO verurteilte auch das Versäumnis des Irans, eine „zufriedenstellende Erklärung“ abzugeben, warum die IAEA Spuren von Uran an mehreren Orten entdeckt hat, die nicht als offizielle Atomanlagen deklariert wurden. Laut Medienberichten ist dieser Fall, der einige Länder beunruhigt, der Hauptgrund für den Stillstand in den vor mehr als einem Jahr begonnenen Gesprächen zur Rettung des Atomabkommens (JCPOA).

Frau Maryam Rajavi, die gewählte Präsidentin des iranischen Widerstands, hatte bereits erklärt, dass die Handlungen des klerikalen Regimes Jahre nach dem Atomabkommen mit dem Westen keinen Zweifel daran lassen, dass das Regime sein Programm zum Erwerb einer Atombombe nie aufgegeben hat und weiterhin versucht, zu täuschen und zu verbergen. Dieses Regime nutzt alle Vorteile und Zugeständnisse des JCPOA, um Kriegshetze und den Export von Terrorismus ins Ausland weiter voranzutreiben und im Inland das Volk zu unterdrücken.

Frau Rajavi hatte betont, dass die Aktivierung des Auslösemechanismus und die Wiedereinsetzung von sechs Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, der vollständige Stopp der Anreicherung, die Schließung von Nuklearanlagen und jederzeitige Inspektionen jedes Ortes notwendig seien, um zu verhindern, dass der religiöse Faschismus Zugang zur Atombombe erhält.

Die iranische Gemeinschaft in Österreich betont, dass jede Investition in das Mullah-Regime in der Zukunft wie in der Vergangenheit zum Scheitern verurteilt ist und den blutrünstigen Mullahs nur ermutigen würde, weiterhin Kriegshetze zu betreiben und Terrorismus und religiösen Fundamentalismus zu exportieren.

In einer Zeit, in der das iranische Regime den Weltrekord an Hinrichtungen hat und soziale Proteste täglich unterdrückt, fordert die iranische Gemeinschaft in Österreich die österreichische Regierung und die Europäische Union auf, die Beschwichtigungspolitik zu beenden und Volksproteste im Iran zu unterstützen. Das Recht des iranischen Volkes, die religiöse Diktatur zu beenden und einen freien, demokratischen und nuklearen Iran zu errichten, der die einzige Lösung für die Bedrohung des Weltfriedens durch das Regime darstellt, muss anerkannt werden.

Kundgebung

Datum: 06.06.2022, 12:00 - 13:00 Uhr

Ort: Platz der Vereinten Nationen

1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ehsan Ayatollahi

Tel: +43 699 14054869