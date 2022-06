ÖAMTC: Gerlos Straße nach Erdrutsch gesperrt

Über 100 Kilometer Umweg

Wien (OTS) - Samstagnacht wurde die Gerlos Straße (B165) in Tirol verschüttet. Auf Höhe Gmünd war ein Erdrutsch abgegangen, die Straße musste zwischen Gmünd und Gerlos gesperrt werden, berichtete der ÖAMTC.

Die Aufräumarbeiten waren in der Nacht auf Pfingstsonntag voll im Gange, wann die Straße für den Verkehr wieder freigegebenen werden kann, war nicht bekannt. Jedenfalls müsste eine Lagebegutachtung durch Experten erfolgt sein, bevor die Sperre aufgehoben werden kann.

Die Unterbrechung der direkten Verbindung zwischen Zell am Ziller in Tirol und Mittersill in Salzburg bringt einen langen Umweg mit sich. Die einzige Ausweichmöglichkeit über das Zillertal (B169), A12 und den Pass Thurn (B161) bedeutet nach Angaben des Clubs über 100 Kilometer Umweg.

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at