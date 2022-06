FPÖ – Rauch: „Der Klimarat ist gescheitert und endgültig Geschichte!“

ÖVP-Distanzierung muss Aus für Klimarat bedeuten - FPÖ hat dieses Pseudo-Gremium von Anfang an abgelehnt

Wien (OTS) - Wie man heute einem Bericht des „Kurier“ entnehmen kann, sieht ÖVP-Umweltsprecher Schmuckenschlager den von der grünen Ministerin Gewessler initiierten Klimarat als „absolut untauglich“ und in „keiner Weise repräsentativ“. Für ihn habe der Klimarat keine Relevanz. FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch zeigte sich ob dieser Aussagen irritiert und betonte: „Die ÖVP hat ja diese PR-Show der grünen Ministerin mitgetragen und im Parlament mit ihren Stimmen auch ermöglicht. Es ist daher äußerst verwunderlich, dass man den Klimarat nunmehr als ‚untauglich‘ und ‚nicht repräsentativ‘ befindet. Die ÖVP kann sich aber jetzt nicht hinter dem Vorhang verstecken und so tun, als hätte sie dieses Gremium immer abgelehnt.“

„Dank der ÖVP war es nämlich erst möglich, dass dieses Gremium Millionen an Steuergeldern verschleudert hat. Für mich steht angesichts der ÖVP-Haltung nunmehr fest, dass der Klimarat gescheitert und endgültig Geschichte ist. Wir haben dieses Pseudo-Gremium von Anfang an abgelehnt. Es ist daher zu begrüßen, dass nun auch die ÖVP den wahren Zweck dieses Gremiums erkannt hat. Die letzten Anfragebeantwortungen durch Ministerin Gewessler zeigten bisher klar auf, dass außer ‚irrwitzigen Ideen‘ und ‚Millionen an Steuergeldern für grüne Parteigünstlinge‘, kein nachhaltiger Nutzen entstanden ist“, betonte der FPÖ-Umweltsprecher.

