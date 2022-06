„Baumeister der Republik – Helmut Zilk“: ORF-III-Porträt des ehemaligen Wiener Bürgermeisters präsentiert

Wien (OTS) - Helmut Zilk – Journalist, Fernsehstar und wortgewandter Politiker: Am 9. Juni 2022 wäre er 95 Jahre alt geworden. Als Journalist erlangte der gebürtige Wiener Bekanntheit und wurde später unter Gerd Bacher ORF-Fernsehdirektor. 1979 folgte er dem Ruf der Politik, zunächst Stadtrat, danach Unterrichtsminister, bekleidete er ab 1984 schließlich zehn Jahre lang als Bürgermeister und Landeshauptmann die höchsten Ämter Wiens. Eine Funktion, die Helmut Zilk auf den Leib geschneidert war und die ihn zu einem der legendärsten Stadtväter Wiens machte. Der herausragenden Persönlichkeit widmet sich eine neue ORF-III-Neuproduktion im Rahmen der „zeit.geschichte“-Reihe „Baumeister der Republik“, die am 11. Juni um 20.15 Uhr TV-Premiere feiert und gestern (3. Juni) im Wiener Ringturm präsentiert wurde. Jenem Ort, wo Helmut Zilk auch nach seinem Rückzug aus der Politik als Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Städtischen ein Büro bezog und nur wenige Stockwerke darüber, in seiner regelmäßigen ORF-TV-Talkshow „Lebenskünstler“ (1995 bis 2008) Menschen aus Politik, Kultur und Sport zum Gespräch begrüßte.

Die Filmpräsentation fand u. a. in Anwesenheit von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, Vorstandsdirektorin Wiener Städtische Helene Kanta, Aufsichtsratspräsident Wiener Städtische Günter Geyer, ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber, ORF-Wien-Landesdirektor Edgar Weinzettl sowie Helmut Zilks Witwe Dagmar Koller statt.

Bürgermeister Ludwig: „Immer für die Alltagssorgen der Menschen interessiert und engagiert“

„Der Wiener Bürgermeister Helmut Zilk war einer, der es geschafft hat, gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern einen großen kommunalpolitischen Schritt vorauszumachen. Er war kein Politiker, der sozusagen über den Dingen geschwebt ist, sondern er hat sich immer ganz konkret für die Alltagssorgen der Menschen interessiert und engagiert“, so Dr. Michael Ludwig über seinen Amtsvorgänger.

ORF-Generaldirektor Weißmann: „Dokumentarische Auseinandersetzung über vielschichtige Persönlichkeit Helmut Zilks“

„Helmut Zilk war eine herausragende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und hat nicht nur die österreichische Politik, sondern als Vollblutjournalist und visionärer Fernsehdirektor auch den ORF maßgeblich mitgestaltet und Rundfunkgeschichte geschrieben“, betont ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann. „Mit legendären Formaten wie den ‚Stadtgesprächen‘ oder ‚In eigener Sache‘ war er europaweit ein Pionier im Bereich der Bürgersendungen. Nachhaltig ist auch sein frühes Engagement für das Generationen von Heranwachsenden prägende öffentlich-rechtliche Schulfernsehen, in dessen Tradition der ORF heute noch die ‚ZIB Zack Mini‘ sendet. Ich freue mich, dass mit der ORF-III-Produktion ‚Baumeister der Republik‘ nun eine dokumentarische Auseinandersetzung stattfindet, die die vielschichtige Persönlichkeit Helmut Zilks und deren Einfluss auf Österreich beleuchtet“, so Weißmann.

Wiener-Städtische-Aufsichtsratspräsident Geyer: „Beispielgebend und ein bewundertes Vorbild“

„Dr. Helmut Zilk hat in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins die Entwicklung unseres Hauses mit Weitblick und großem Engagement maßgeblich mitgeprägt. Er war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Österreichs und in vielerlei Hinsicht beispielgebend und ein bewundertes Vorbild“, sagt Dr. Günter Geyer, aktueller Aufsichtsratspräsident des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Und weiter: „Großartige Filmprojekte wie die ORF-III-Neuproduktion ‚Baumeister der Republik – Helmut Zilk‘ würdigen das bewegte Leben und Wirken des einstigen Brückenbauers, der stets zutiefst sozial und über Grenzen hinweg agierte.“

„Baumeister der Republik – Helmut Zilk“ – eine Koproduktion von ORF III und Pammer Film, gefördert von Fernsehfonds Austria – porträtiert mittels historischer Filmaufnahmen das Leben und Wirken Helmut Zilks und lässt in Interviews zahlreiche Wegbegleiter/innen zu Wort kommen. So erinnern sich u. a. seine Witwe Dagmar Koller, der ehemalige ORF-Generalintendant Teddy Podgorski, Michael Häupl, der das Bürgermeisteramt von Zilk übernahm, Conny Bischofberger von der „Kronen Zeitung“, Maria Hampel-Fuchs, ÖVP-Stadträtin unter Helmut Zilk, Kurt Scholz, ehemaliger Sonderbeauftragter der Stadt Wien für Restitutions- und Zwangsarbeiterfragen bzw. Stadtschulratspräsident, sowie der amtierende Wiener Bürgermeister Michael Ludwig an den charismatischen Menschen, Politiker und Medienmacher. Durch die Sendung führt Cornelius Obonya. Für Buch und Regie zeichnen Wolfgang Winkler und Manuel Obermeier verantwortlich.

Im Herbst folgt eine weitere Ausgabe der ORF-III-Reihe „Baumeister der Republik“ den Spuren des ersten Landeshauptmanns von Vorarlberg – Ulrich Ilg.

