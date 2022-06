GRAS: Keya Baier als neue ÖH-Vorsitzende gewählt

Baier will starke linke Koalition an der Spitze fortführen

Klagenfurt (OTS) - Die Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) freuen sich über die heutige Wahl von Keya Baier als Vorsitzende der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH). Baier war bereits seit dem 1. Juli 2021 stellvertretende Vorsitzende der ÖH und bringt auch aus ihrer Zeit als Vorsitzende der ÖH Uni Salzburg viel Erfahrung mit, um die bundesweite Studierendenvertretung anzuführen. “Wir haben in unserer starken linken Koalition im letzten Jahr bereits viel erreicht und ich freue mich die Arbeit für die Studierenden im nächsten Jahr als Vorsitzende fortführen zu dürfen!”, zeigt sich Keya Baier erfreut.

Trotz der andauernden Corona-Pandemie blickt Baier auf ein erfolgreiches Jahr in der ÖH-Koalition zurück: “Viele Projekte, wie zum Beispiel dem Fördertopf für klimafreundliche Initiativen oder der größten ÖH-Studierendenbefragung seit über 30 Jahren, konnten wir bereits umsetzen. Auch in Verhandlungen mit der Regierung konnten wir bereits Verbesserungen für die Studierenden erreichen, allen voran freut mich die künftige Entlohnung für Lehramts-Studierende in der Sommerschule!”

Im kommenden Jahr will Baier mit der Unterstützung der gesamten Koalition weiter für einen freien und offenen Hochschulzugang, Rechtssicherheit für Studierende und mehr Klimaschutz an den Hochschulen kämpfen: “Ich freue mich im nächsten Jahr die sehr konstruktive Arbeit der linken Koalition fortsetzen zu können!”

Keya Baier ist 22 Jahre alt und studiert mittlerweile Politikwissenschaften im Master an der Universität Wien. Im ÖH-Wahlkampf 2021 war sie bundesweite Spitzenkandidatin der GRAS und konnte mit 21,7 % eines der besten Ergebnisse der Geschichte erzielen.

