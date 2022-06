Kärnten: Schloss Pitzelstätten eröffnet

LH Kaiser und LR Gruber gratulierten zum Abschluss der Sanierungsarbeiten

Klagenfurt (OTS) - Ein Jahr lang wurde saniert – heute, Freitag, konnte das barocke Schloss Pitzelstätten eröffnet werden. Direktion, Verwaltung und Haustechnik der HBLA Pitzelstätten finden in den ehrwürdigen Räumen Platz. Rund 1,54 Millionen Euro wurden in die Renovierungsarbeiten investiert. Stuckdecken blieben unverändert, Fresken konnten freigelegt werden, die Fassade erstrahlt in der ursprünglichen Farbe und gleichzeitig konnte das Gebäude barrierefrei gemacht werden. Direktorin Gertraud Scherwitzl begrüßte zahlreiche Ehrengäste – allen voran Bildungsreferent LH Peter Kaiser und Agrarreferent LR Martin Gruber.

„Was wir heute tun, entscheidet darüber wie die Welt morgen aussieht“, zitierte Kaiser Marie von Ebner-Eschenbach. Diese Nachhaltigkeit sei ein deutlich erkennbarer Leitsatz in der HBLA Pitzelstätten und werde hier gelebt. „Lernraum zu Lebensraum zu machen ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Bildungseinrichtung“, betonte er als Bildungsreferent und zeigte sich bei der Führung durch das sanierte Schloss sichtlich begeistert vom Ergebnis der Sanierungsarbeiten.

„Hier herrscht Leben, hier wird investiert, hier tut sich was“, freute sich auch Gruber über die Eröffnung. Die vergangenen Monate und Jahre hätten gezeigt, wie wichtig Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit vom globalen Markt sind. „Dazu braucht es gut ausgebildete Menschen, und dazu trägt die HBLA Pitzelstätten maßgeblich teil. Als Agrarreferent bin ich stolz darauf“, betonte er.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at