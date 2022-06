Recharging Austro-American Relations

Konferenz 9.-10. Juni an der Diplomatischen Akademie Wien

In dieser Zeitenwende liegt es in unserem beiderseitigen Interesse, die österreichisch-amerikanischen Beziehungen zu ‚rebooten‘ Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie Wien 1/4

Es ist für Österreich und Europa wichtig, zu diskutieren, wie wir diese transatlantische Beziehung in Zukunft weiter stärken können. Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie Wien 2/4

Die Wichtigkeit von ‚person-to-person diplomacy‘ und bilateralem Austausch im Bereich der Wissenschaft, Kunst und Kultur ist genauso relevant wie vor fünfundsiebzig Jahren, allerdings unter ganz dramatisch veränderten Rahmenbedingungen Michael Burri, Program Officer des Botstiber Institute for Austrian-American Studies 3/4

75 Jahre nach Verkündigung des Marshallplans, von dem Österreich übermäßig stark profitierte, sind starke österreichisch-amerikanische Beziehungen ein wichtiger Baustein zur Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen Markus Schweiger, Vorstand der Austrian Marshall Plan Foundation 4/4

Wien (OTS) - „In dieser Zeitenwende liegt es in unserem beiderseitigen Interesse, die österreichisch-amerikanischen Beziehungen zu ‚rebooten‘“ , meint Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie Wien. „Es ist für Österreich und Europa wichtig, zu diskutieren, wie wir diese transatlantische Beziehung in Zukunft weiter stärken können.“

Zwei Tage lang wird an der Diplomatischen Akademie Wien – gemeinsam mit dem Botstiber Institute for Austrian-American Studies und in Kooperation mit der Austrian Marshall Plan Foundation – die Zukunft der österreichisch-amerikanischen Beziehungen diskutiert. „Die Wichtigkeit von ‚person-to-person diplomacy‘ und bilateralem Austausch im Bereich der Wissenschaft, Kunst und Kultur ist genauso relevant wie vor fünfundsiebzig Jahren, allerdings unter ganz dramatisch veränderten Rahmenbedingungen“ , so Michael Burri, Program Officer des Botstiber Institute.

Notwendig ist dafür auch ein Blick zurück in die Geschichte, u.a. auf die Themen Restitution und Wirtschaftsgeschichte und -krisen. Nicht fehlen darf auch das Thema Hochtechnologie und der Mythos Silicon Valley. Und wie stark wird in Kunst und Kultur das Bild von „Kitsch und Tod“ geprägt?

Dem österreichisch-amerikanischen Erbe und der Zukunft widmen sich bei der Konferenz WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen wie Eva Blimlinger, Matti Bunzl, Youssef Cassis, Adrian Daub, Pieter M. Judson, Hannah Lessing, Corinna Milborn, Fatima Naqvi, Eva Nowotny, Oliver Rathkolb, Christoph Thun-Hohenstein, Hannelore Veit, Hans Winkler, u. v. m. Eröffnet wird die Konferenz u.a. von Wissenschaftsminister Martin Polaschek, dem österreichischen Botschafter in den Vereinigten Staaten Martin Weiss und der US-Botschafterin Victoria Kennedy.

„75 Jahre nach Verkündigung des Marshallplans, von dem Österreich übermäßig stark profitierte, sind starke österreichisch-amerikanische Beziehungen ein wichtiger Baustein zur Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen“ , betont Markus Schweiger, Vorstand der Austrian Marshall Plan Foundation, die am Vorabend der Konferenz ihr 75-Jahr-Jubiläum mit einem Festakt begeht, bei dem u.a. Außenminister Alexander Schallenberg sprechen wird.

Festakt anlässlich 75 Jahre Marshall-Plan: Mittwoch, 8. Juni, 18 Uhr (medienöffentlich; Anmeldung unter: nadja.wozonig @ da-vienna.ac.at)

Konferenz „Recharging Austro-American Relations“: 9. Juni, 9:30–18 Uhr und 10. Juni, 10–18 Uhr

Das gesamte Programm finden Sie unter www.da-vienna.ac.at

Ort: Diplomatische Akademie Wien, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Diplomatische Akademie Wien

Nadja Wozonig

Assistentin des Direktors | Presse

+43 1 505 72 72-188

nadja.wozonig @ da-vienna.ac.at

www.da-vienna.ac.at