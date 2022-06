13., 14. Bezirk: Deutschordenstraße, Auhofstraße – Errichtung einer neuen Radverkehrsanlage

Verbesserung im Fuß- und Radverkehr, mehr Sicherheit und neue Bäume

Wien (OTS) - Das Stadtentwicklungsgebiet Deutschordenstraße im 14. Bezirk umfasst ein rund 3,2 Hektar großes Areal, welches im Nahbereich des Bahnhofs Hütteldorf liegt und an die Gleisanlagen der Westbahn grenzt. Bis September 2022 entstehen dort ein Bildungscampus und eine Wohnhausanlage mit rund 450 Wohneinheiten. Aus diesem Anlass wird das Gebiet durch eine zeitgemäße Radfahrinfrastruktur erschlossen. Um eine klimafreundliche Mobilität zu ermöglichen, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 7. Juni 2022, mit der Herstellung eines gemischten Geh- und Radweges in der Deutschordenstraße zwischen Hadikgasse und Cossmanngasse. Als klimawirksame Maßnahmen werden vier neue Bäume gepflanzt, die in den heißen Sommermonaten für Abkühlung sorgen.

Details

Die in der Deutschordenstraße bestehenden Mehrzweckstreifen werden auf der stadteinwärtigen (östlichen) Seite durch einen 300 Meter langen, 3,80 bis 4,60 Meter breiten gemischten Geh- und Radweg ersetzt der im Norden an die Radverkehrsanlage in der Keißlergasse und an die Radroute in der Cossmanngasse angebunden wird. Die Errichtung der neuen Radverkehrsanlage in der Deutschordenstraße erfordert auch eine Neugestaltung des Straßenquerschnittes. Verkehrsinsel und Schutzweg an der Kreuzung Deutschordenstraße/Keißlergasse werden adaptiert und das Kreuzungsplateau mit der Hadikgasse angepasst. Zusätzlich sorgt künftig eine Fahrbahnanhebung zur Reduzierung der Geschwindigkeit in der Deutschordenstraße im Bereich des neuen Bildungscampus für mehr Sicherheit. Die Fahrbahn in der Bahnunterführung zwischen Hackinger Straße und Keißlergasse wird wegen der bestehenden Durchfahrtshöhenbeschränkung um bis zu 30 Zentimeter abgesenkt, damit bei Bedarf künftig die Möglichkeit der Benützung durch eine Buslinie der Wiener Linien bestehtAußerdem werden zwischen der Hackinger Straße und dem Schulcampus vier Bäume gepflanzt.

Richtung 13. Bezirk werden zudem die Querungen der Hadikgasse und vor allem des Hackinger Kais zur Auhofstraße wesentlich verbessert. Künftig wird es möglich sein, anstelle der bestehenden beengten, hakenförmigen Routenführung den Kai in direkter Linie zu queren. Es steht dann vor der Fahrbahnüberquerung auch eine ausreichende Aufstellfläche für Radfahrende und Zufußgehende zur Verfügung. In der Auhofstraße selbst wird die bestehende Fahrbahnanhebung, die zur Reduktion der Geschwindigkeit beiträgt, Richtung stadteinwärts zur neu situierten Ampelanlage versetzt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten erfolgen bei Sperre der Deutschordenstraße im Abschnitt zwischen Hadikgasse und Keißlergasse. Der motorisierte Verkehr wird örtlich umgeleitet. Der Rad- und Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 13., 14., Deutschordenstraße zwischen Hadikgasse und Cossmanngasse sowie Auhofstraße und Hackinger Kai

Baubeginn: 7. Juni 2022

Geplantes Bauende: 6. September 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at