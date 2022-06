„Report“ über Neutralitätspolitik und das Doppelleben des Seniorenbundes

Am 7. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 7. Juni 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Neutralitätspolitik

Österreichs Außenpolitik wird immer öfter als „aktive Neutralitätspolitik“ umschrieben. Vor allem Bundeskanzler Karl Nehammer verwendet diesen Begriff sehr gerne. Etwa wenn er über seine Aktivitäten im Ukraine-Krieg spricht. Doch was ist damit eigentlich gemeint? Nach den Vorstellungen des Bundeskanzlers jedenfalls keine innenpolitische Debatte über die Neutralität. Doch eine Gruppe von Prominenten, quer durch alle politischen Lager, fordert in einem offenen Brief eine Diskussion über eine neue Sicherheitsdoktrin Österreichs ein – bis hin zu einem möglichen NATO-Beitritt. Julia Ortner, Martin Pusch und Alexander Sattmann berichten.

Live im Studio ist dazu EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, ÖVP.

Das Doppelleben des Seniorenbundes

Der OÖ Seniorenbund hat Corona-Hilfen in Millionenhöhe erhalten, aus dem Topf für gemeinnützige Organisationen. Für Vereine ist das erlaubt, für Parteien nicht. Das Problem ist: Der OÖ Seniorenbund ist eigentlich eine ÖVP-Teilorganisation. Aber er ist mit dem gleichen Namen auch im Vereinsregister eingetragen, er führt also quasi ein Doppelleben. Der Präsident des oberösterreichischen Seniorenbunds, Altlandeshauptmann Josef Pühringer, verteidigt im „Report“-Interview die Vorgangsweise. Stefan Daubrawa und Laura Franz berichten.

Wahlen der Extreme in Frankreich

Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich haben einmal mehr vor Augen geführt, wie gespalten das Land ist. Zusammengenommen haben die extreme Linke und Rechte mehr als die Hälfte der Stimmen im ersten Wahldurchgang erhalten. Sie hoffen jetzt bei den Parlamentswahlen Mitte Juni, ebenso gut abzuschneiden. Der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon positioniert sich bereits als neuer Premierminister – ein Posten, den üblicherweise die stärkste Kraft im Parlament stellt. Dafür hat er mit anderen Parteien des linken Spektrums ein neues Bündnis gegründet – auch mit Sozialdemokraten und Grünen, die beispielweise in ihren Fraktionen im EU-Parlament ganz andere Positionen vertreten als im Wahlprogramm, das viele populistische Ansagen enthält. Doch auch wenn das Linksbündnis jetzt in den Umfragen vorne liegt, dürfte ihm das französische Wahlsystem einen Strich durch die Rechnung machen. ORF-Korrespondentin Leonie Heitz berichtet.

House of Corona

Die Pandemie hat viele Expertinnen und Experten österreichweit bekannt gemacht. Was viele nicht wissen: Etliche von ihnen haben ihren Arbeitsplatz im gleichen Gebäude in Wien. Die Zentren für Virologie, Immunologie und Public Health sind allesamt versammelt unter einem Dach. Nicht nur Journalistinnen und Journalisten zählen seit Beginn der Corona-Krise zu Dauergästen – auch die Politik fragt dort regelmäßig nach Ratschlägen und Empfehlungen. Wie geht es den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern mit ihrer neuen Rolle als öffentlich bekannte Persönlichkeiten? Was haben sie in den vergangenen Jahren über die Arbeit von Politik und Medien gelernt? Und was erwarten sie für den Herbst? Yilmaz Gülüm hat nachgefragt.

