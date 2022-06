Universität für angewandte Kunst Wien: DAS WAR DIE SHOW MODEKLASSE 2022 – Starke Leistungsschau von Diplomand:innen und Studierenden

Walzer von Live-Orchester mit abgestimmter Choreographie / Preisverleihung / Foto-Download

Wien (OTS) -



SHOW MODEKLASSE 2022 war starke Leistungsschau: Gestern Abend, Donnerstag, 2.6.2022, ging die erste SHOW MODEKLASSE 2022 unter der Leitung von Grace Wales Bonner, die seit 2020 der Abteilung Modedesign an der Universität für angewandte Kunst Wien vorsteht, über die Bühne. Die starke Leistungsschau der beiden Diplomand:innen und aller Mode-Studierenden begeisterte Publikum wie Lehrende und Mitarbeiter:innen im restlos ausverkauften Atrium der Universität für angewandte Kunst Wien gleichermaßen. Grace Wales Bonner zeigte sich von ihren Studierenden begeistert und ist stolz auf die Leistung der Klasse.

Walzer von Live-Orchester mit abgestimmter Choreographie: Die aufwendige Inszenierung rückte die einzelnen Arbeiten der Studierenden ins Rampenlicht. An die musikalische Tradition des Wiener Walzers anknüpfend, wurde die Performance der Models vom Ambassade Orchester Wien unter der Leitung von Gejza Jurth begleitet. In einem einzigartigen kreativen Prozess mit dem Dirigenten wurde für die SHOW MODEKLASSE 2022 eine dekonstruierte Version des Walzers erarbeitet, für die darauf abgestimmte Choreographie zeichnet der in Berlin lebende Movement Director MJ Harper verantwortlich. Die Modeklasse erarbeitete das künstlerische Konzept der Show mit den Kreativdirektoren von Wales Bonner, Imogen Snell und Riccardo Castano von ISStudio London.

RONDO-Modepreis 2022 powered by Saboteur geht an Fritz Hassler für Treacherous Roads: Fritz Hassler setzt sich in seiner Diplomkollektion Treacherous Roads mit verschiedenen archetypischen Charakteren und ihrer idealisierten Garderobe auseinander, gespeist auch aus seiner eigenen, queeren Biographie. In den acht Outfits seiner Menswear-Kollektion verarbeitet Hassler Versatzstücke aus seinem eigenen Kleiderschrank und kreiert auf Grundlage bestehender Schnitte neue Kleidungsstücke. Der Großteil der Kollektion besteht aus up-gecycleten und Deadstock-Materialien: So wurde etwa die Babydecke einer Freundin in einen Pyjama-inspirierten Look integriert, von Hasslers Großmutter gestaltete Stoffe hielten für ein Military Jacket her, eine weit geschnittene Jeans im Hip-Hop-Stil besteht aus einem aufwendigen Denim-Patchwork und ein Overall ist aus industriellen Strick-Samples zusammengesetzt. Fritz Hassler wurde 2016 von Hussein Chalayan in die Modeklasse aufgenommen und sammelte seine ersten beruflichen Erfahrungen als Praktikant bei Henrik Vibskov in Kopenhagen und JW Anderson in London. Der mit Euro 3000,- dotierte RONDO-Modepreis, heuer erstmals gesponsert vom Schmuck- und Uhrenlabel Saboteur, wurde zu Beginn der Schau an den Preisträger übergeben.

Diplomandin Tina Lichtenstöger mit Reserved Adventure: Die zweite Diplomandin des Abends, Tina Lichtenstöger, dekliniert in ihrer Diplomkollektion namens Reserved Adventure in verschiedenen Tönen der Farbe Rot Elemente einer zeitgenössischen, dynamischen Menswear-Garderobe und beendet mit diesem chromatischen Experiment ihr 2015 unter der Professur von Hussein Chalayan begonnenes Modestudium. Die auf den ersten Blick vertraut wirkenden Outfits entfalten bei näherer Betrachtung Hochstögers Gespür für Details und hochwertige Materialien, das ihre kreative Handschrift auszeichnet. Zeitlos elegante Kleidungsstücke aus Leder, handgefärbter Seide, Nylon und Organdy-Leinen vermitteln ein sinnliches Tragegefühl.

Kräftiges Lebenszeichen aller Studierenden und Schluss-Tableau Blue Project: Die Studierenden der Modeklasse gaben insgesamt ein kräftiges, lautstarkes und lebendiges Lebenszeichen von sich und zeigten ihre Entwürfe auf hohem künstlerischen Niveau. Die stilistische und thematische Bandbreite der Show zeugt von starken, einzigartigen Perspektiven auf den Gegenstand Mode und einer avancierten, experimentellen Herangehensweise. Als Finale der SHOW MODEKLASSE 2022 wurden die Ergebnisse des Blue Project präsentiert: Alle Models defilierten in einem in Yves Klein-Blau gehaltenen Look und standen für das Schluss-Tableau den weiß gekleideten Musiker:innen des Orchesters gegenüber.

Kurzfilm SHOW MODEKLASSE 2022: Am Tag vor der Show und im Laufe der Modenschau wurde von dem renommierten Filmemacher Matt Lambert ein Kurzfilm gedreht, um nichtdestotrotz die Einzigartigkeit des Abends festzuhalten. Der Film wird im Rahmen des Angewandte Festivals 2022 (28.6. bis 1.7.2022) Premiere feiern.

Fotos von der SHOW MODEKLASSE 2022 zum Download auf: dieangewandte at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Universität für angewandte Kunst Wien

Andrea Danmayr

Presse und Medienkommunikation

01 71133 2004

presse @ uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at