Großes Jubiläum auf der #dif22 Schlagerbühne: 40 Jahre Die Nockis

Wien (OTS/SPW) - Von 24. bis 26. Juni findet das 39. Donauinselfest statt. Gefeiert wird am größten Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt auf insgesamt 11 Bühnen. Eine davon ist die Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlagerbühne, die heuer mit gleich mehreren Highlights aufwartet: Die Nockis werden 40 und auch Elisabeth Engstler blickt auf den Songcontest vor 40 Jahren zurück und hat zahlreiche Gäste mit im Gepäck.

Wo lässt es sich besser Schunkeln und zu großen Hits aus der Schlagerwelt mitsingen als auf der traditionellen Schlagerbühne am Donauinselfest? Nach zwei Jahren Pandemie bringt die beliebte Bühne wieder an allen drei Festivaltagen ein abwechslungsreiches Programm für alle Schlager-Fans und jene, die es noch werden wollen. Die Moderation übernimmt auch in diesem Jahr wieder Elisabeth Engstler gemeinsam mit den Radio NÖ-Moderator*innen. Engstler feiert zudem ihr 40-jähriges Songcontest-Jubiläum und wird mit einem großen Songcontest Revival mit Gästen auftreten, bevor Mr. Songcontest himself Johnny Logan am Sonntagabend das große Abschlusskonzert spielt.

Ein besonderer Höhepunkt wird auch das Konzert der Nockis am Samstag, denn die kultige Band feiert im heurigen Jahr bereits ihr 40-jähriges Bestehen. Seit 1982 begeistert das Nockalm Quintett, das zu Österreichs erfolgreichsten Schlagergruppen zählt, seine Fans, die es nun auf der Donauinsel hochleben lassen werden. Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfests, gratuliert: „Mit 40 Jahren sind die Nockis ein Jahr älter als das Donauinselfest selbst und können bestimmt genauso viele legendäre Geschichten erzählen. Wir freuen uns sehr, diese großartige Truppe auf der Schlagerbühne zu feiern und ihr Konzert zu genießen. Ich gratuliere jetzt schon ganz herzlich zum runden Geburtstag!“

Neben den Nockis sind auch viele weitere Schlagerstars auf der #dif22 Bühne vertreten, darunter Melissa Naschenweng & Band, Petra Frey, Die Lauser, Natalie Holzner oder auch Insieme.

Das ganze Programm der #dif22 Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlagerbühne:

Freitag, 24. Juni 2022

17:35 Uhr Sigrid & Marina

18:45 Uhr Allessa

19:50 Uhr Insieme

21:10 Uhr Melissa Naschenweng & Band



Samstag, 25. Juni 2022

15:35 Uhr Natalie Holzner

16:45 Uhr Gregor Glanz & Shine

18:00 Uhr Petra Frey

19:15 Uhr Marco Ventre & Band

21:00 Uhr Nockis



Sonntag, 26. Juni 2022

15:45 Uhr Die Lauser

17:15 Uhr Die Grubertaler

19:00 Uhr Elisabeth Engstler & Band mit Gästen Simone, Gary Lux, Waterloo

20:45 Uhr Johnny Logan & Band



Das gesamte Programm des Donauinselfests 2022 gibt es unter donauinselfest.at/Programm.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

