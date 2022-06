Viel Stau am langen Pfingstwochenende: Ö3-Verkehrsprognose

Wien (OTS) - Viele nutzen die Pfingstfeiertage für einen Kurzurlaub. In Deutschland starten drei Bundesländer in die Pfingstferien. Die Ö3-Verkehrsredaktion rechnet daher mit langen Staus auf Österreichs Transitrouten, ebenso wie vor den Grenzkontrollen.

Aufbruch ins Pfingstwochenende

Am Freitagnachmittag geht es auf den Stadtausfahrten der größeren Städte los:

- In Wien vor allem auf der A23, der Südosttangente, in beiden Richtungen. Überlastet ist dann auch der innere Währinger Gürtel ab dem AKH, weiters die Westausfahrt zumindest abschnittsweise, die Altmannsdorfer Straße stadtauswärts sowie abschnittsweise die A4, die Ostautobahn, von Wien Richtung Budapest.

- In Linz auf der A7, der Mühlkreisautobahn, auf allen Zufahrten zur Nibelungenbrücke und auch auf den Umfahrungen Ebelsberg und Traun stadtauswärts.

- In Salzburg auf der Sterneckstraße und Vogelweiderstraße, auf der Ignaz-Harrer-Straße und auf der Münchener Bundesstraße (B155).

- In Graz auf allen Stadtausfahrten, besonders auf der Straßganger-und Kärntner Straße, auf der Münzgrabenstraße oder auf der Meran- und Plüddemanngasse.

- In Innsbruck muss abschnittsweise am Südring mit Verzögerungen gerechnet werden, auch auf der B171 im Raum Hall in Tirol und Wörgl. - Im Raum Bregenz auf der L202, bei Fußach, auf der L190 zwischen Dornbirn und Bregenz und bei Lustenau vor der Grenze Richtung Schweiz.

Am Pfingstsamstag verlagert sich der Verkehr mehr auf die Transitrouten. Die Ö3-Verkehrsredaktion erwartet verstärktes Verkehrsaufkommen vor allem auf folgenden Strecken:

- In Tirol abschnittsweise auf der A13, der Brennerautobahn, Richtung Bozen, und auf der B179, der Fernpassstrecke, von Füssen bis Nassereith.

- In Südtirol auf der Brennerautobahn Richtung Bozen vor der Mautstelle Sterzing.

- In Salzburg auf der A10, der Tauernautobahn, vor den Tunnelabschnitten Richtung Villach.

- Auch am großen deutschen Eck auf den Autobahnen A93 Rosenheim – Kufstein und auf der A8 München – Rosenheim – Salzburg. Hier kann der Pfingstferienbeginn in Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland zu einer ersten Reisewelle Richtung Österreich führen.

Beliebte Ausflugsziele in Österreich sind die Berg- und Seenregionen, z.B. die Kärntner Seen, der Bodenseeraum, das Salzkammergut, der Neusiedler See und die Wachau. Der Pfingstsonntag fällt erfahrungsgemäß sehr ruhig aus. Allerdings besteht am Sonntagnachmittag Unwettergefahr und damit auch Staugefahr bei der abrupten Heimreise vom Attersee, Traunsee oder Mondsee, also auf der B144 bei Laakirchen, auf der B151 und B152 bei Seewalchen und Schörfling und der B154 bei Mondsee.

Am Pfingstmontag ist dann in den Nachmittags- und Abendstunden der Rückreiseverkehr deutlich spürbar.

Grenzstaus erwartet

An den Grenzen wird aus Sicherheitsgründen weiterhin kontrolliert, sowohl bei der Aus- als auch bei der Einreise nach Österreich. An den größeren Grenzübertrittsstellen muss daher mit langen Wartezeiten gerechnet werden. Besonders betroffen ist der Grenzübergang Salzburg-Walserberg auf der Autobahn A1. In Tirol ist der Autobahngrenzübergang Kufstein-Kiefersfelden ein Nadelöhr für den Grenzübertritt aus oder nach Deutschland, aber auch kleinere Grenzübergänge wie Scharnitz oder der Achenpass sind rasch überlastet. In der Steiermark ist vor der Grenze Spielfeld mit Wartezeiten zu rechnen. Lange Wartezeiten kann es auch wieder vor dem Grenzübergang Nickelsdorf und beim Grenzübergang Karawankentunnel geben, besonders am Pfingstmontag.

Fahrverbote in Tirol

Auch an diesem Wochenende gelten in Tirol Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf mehreren Landesstraßen. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Reutte und Kufstein. Das Land Tirol will mit dieser Maßnahme verhindern, dass der Transitverkehr bei Staus auf den Transitstrecken durch kleinere Ortschaften ausweicht. Anrainer/innen und Zulieferer/innen dürfen aber weiterhin zufahren. Von den Fahrverboten betroffen sind unter anderem folgende Straßen:

- die Tiroler Straße (B171) ab Zirl Ost Richtung Innsbruck

- die Völser Straße (L11) ab der Umfahrung Völs Richtung Kematen und Innsbruck

- die Sellrainstraße (L13) ab Kematen

- die Ellbögener Straße (L38) zwischen Hall und Patsch

- die Unterinntalstraße (L211) ab Kirchbichl Richtung Kufstein und Mariastein

- die Buchberger Straße (L295) ab der B172 Richtung Niederndorf

- in Kufstein die Gemeindestraße Endach und die Zufahrt zum Krankenhaus

- und die Alte Erler Straße

Die Fahrverbote gelten zu Pfingsten ab Freitag, den 3. Juni, 7.00 Uhr bis Sonntag, den 5. Juni, 19.00 Uhr.

Abfahrtssperren in Salzburg

Entlang der A10, Tauernautobahn in Salzburg sind wieder Abfahrtssperren für den Durchzugsverkehr in Kraft. Gesperrt sind die Abfahrten Puch, Hallein, Kuchl, Golling, Pfarrwerfen, Pongau, Hüttau, Eben, Altenmarkt und Zederhaus. Die Sperrzeiten sind gelten von Freitag, den 3. Juni bis Montag, den 6. Juni, jeweils zwischen 6 und 22 Uhr.

Bauarbeiten auf der Ostautobahn (A4)

Am Donnerstag und am Freitag, jeweils ab 12 Uhr bzw. ab 13 Uhr bis in die Morgenstunden entsteht auf der A4, Ostautobahn Richtung Wien ein Nadelöhr zwischen den Anschlussstellen Bruckneudorf und Bruck-Ost. Ein Fahrbahnübergang muss saniert werden, während der Bauarbeiten steht den Autofahrer/innen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Baustellensommer in Wien

Schon jetzt ist auf der Franzensbrücke wegen Bauarbeiten ein Fahrstreifen gesperrt, dies sorgt regelmäßig für lange Staus. Ab Montag, den 6. Juni wird die Franzensbrücke für drei Monate, d.h. bis Anfang September, komplett gesperrt. Die Ö3-Verkehrsredaktion rechnet daher mit umfangreichen Staus rund um die anderen Donaukanalbrücken, wie die Schwedenbrücke oder Marienbrücke. Durch die Sanierung der Franzensbrücke gibt es auch Einschränkungen bei den Öffis: Die Straßenbahnlinie O kann zwischen Praterstern und Hintere Zollamtsstraße nicht fahren und wird geteilt geführt. Ein Ersatzverkehr ist aufgrund der Baustelle nicht möglich. Zusätzlich verschärft wird die Situation in diesem Bereich durch die Baustelle am Franz-Josefs-Kai. Ab der Salztorbrücke sind bereits zwei Fahrspuren gesperrt, eine Geradeausspur und eine der beiden Rechtsabbiegespuren. Ab 1. Juli ist dann eine weitere Fahrspur gesperrt. Über den Sommer wird es hier fast täglich zu Staus kommen.

U4 fährt über Pfingsten nur eingeschränkt

In Wien fährt die U-Bahnlinie U4 über Pfingsten wegen Gleisbauarbeiten nur zwischen Heiligenstadt und Ober St. Veit. Von Freitag Betriebsbeginn bis Dienstag Betriebsende ist zwischen den Stationen Ober St. Veit und Hütteldorf die Ersatzlinie „U4Z“ unterwegs.

Wo staut’s? - alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt die besten Ausweichtipps. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auf der Ö3-Homepage:

https://oe3.orf.at/verkehr/.

