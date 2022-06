JG-Kögl: Junge Generation Niederösterreich begrüßt „Blau-gelben Kinderbetreuungsbonus“

St. Pölten (OTS) - Junge Familien und insbesondere junge Alleinerzieher*innen kämpfen massiv mit den gestiegenen Preisen, gegen die die Bundesregierung seit Wochen keine brauchbaren Instrumente anbietet. „Acht Prozent Inflation – das war in Österreich bis vor wenigen Wochen noch völlig undenkbar! Das tragen die Menschen in Niederösterreich und im gesamten Land!“, so Michael Kögl, Landesvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ NÖ.

Das Land NÖ habe sich – in bester ÖVP-Manier – bisher noch nicht mit Maßnahmen im Kampf gegen die Teuerung ausgezeichnet. „Der heutige Vorschlag der SPÖ NÖ ist gerade für junge Mütter und Väter eine Entlastung im Kampf gegen die Teuerung, der schnell und unkompliziert wirkt. Das ist mehr als zu begrüßen und ein Beispiel dafür, wie es auch gehen kann!“, schließt Kögl.

Rückfragen & Kontakt:

Junge Generation NÖ

Denise Kralitschek

Landessekretärin

02742/2255-151

denise.kralitschek @ spoe.at

www.jgnoe.at