VP-Mahrer dankt Hermann Schützenhöfer für seinen unermüdlichen Einsatz

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zieht sich aus der Politik zurück. Sein Nachfolger wird der verdiente Landesrat Christopher Drexler.

Wien (OTS) - Amtsübergabe in der Steiermark: In einer Pressekonferenz gab der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer heute seinen Rückzug aus der Politik mit Anfang Juli bekannt. „Politik war mein Beruf, aber auch wenn ich jetzt aufhöre: Die Steiermark bleibt mein Leben“, so Schützenhöfer in seiner emotionalen Erklärung in der Grazer Burg. „Ich befinde mich im 71. Lebensjahr, war fast 52 Jahre in der Politik tätig und bin seit 22 Jahren Mitglied der Landesregierung“, erklärte Schützenhöfer und verwies auf die Erfolge der steirischen Volkspartei in den letzten Jahren von der Forschungsquote bis zu der geringen Arbeitslosenquote, die sich weit unter dem Bundesschnitt befindet.

Jahrzehntelanger Einsatz für die Steirerinnen und Steirer

„Seine gesamte berufliche Laufbahn stellte er in den Dienst der steirischen Volkspartei und war jahrzehntelang unermüdlich für die Steirerinnen und Steirer im Einsatz. Ich wünsche ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute!“ so der Wiener Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Schützenhöfer, der seine politische Tätigkeit im Jahr 1970 als Landessekretär der Jungen ÖVP Steiermark begann, ist seit 2006 Landesparteiobmann der steirischen Volkspartei und hat seit 2015 das Amt des steirischen Landeshauptmannes inne. Sein Nachfolger wird der verdiente Landesrat Christopher Drexler. „Ich wünsche mir den Richtigen für dieses Amt und ich wüsste keinen anderen in diesem Land, der besser wäre als Christopher Drexler.“ Der Jurist könne mit fünfzig Jahren bereits dreißig Jahre politische Erfahrung vorweisen. „Ein Neuer an der Spitze, aber alles andere als ein Neuling“, zeigt sich Schützenhöfer überzeugt.

Karl Mahrer gratuliert Christopher Drexler

„Mit Christopher Drexler bekommt die Steiermark wieder einen Politprofi als Landeschef, der bereits als Landesrat sämtliche Sparten und Ressorts intensiv kennenlernte. Ich wünsche Christopher Drexler alles Gute für seine vorgeschlagene neue Aufgabe, die er hervorragend erfüllen wird und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/