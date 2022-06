„Die letzte Party“ als neuer Fall für die „Soko Donau“

Außerdem am 7. Juni in ORF 1: Für die „Soko Kitzbühel“ beginnt eine „Hexenjagd“

Wien (OTS) - „Die letzte Party“ wird zum neuesten Krimi für die „Soko Donau“, für die es am Dienstag, dem 7. Juni 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 den Tod der jungen Gastgeberin aufzuklären gilt. Um 21.05 Uhr geht die „Soko Kitzbühel“ noch einmal auf die titelgebende „Hexenjagd“:

Denn als eine „Seherin“ tragische Ereignisse vorhersagt, kommt es zu mysteriösen Mordfällen in der Gamsstadt.

„Soko Donau – Die letzte Party“ (Dienstag, 7. Juni, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Holger Schober in einer Episodenrolle; Regie: Sophie Allet-Coche

Eine Gartenparty, fröhliche junge Menschen, Musik, Alkohol – und eine Leiche. Die junge Gastgeberin liegt tot im Garten. Alles deutet auf den misanthropen Nachbarn hin: ehemaliger Militärangehöriger, Waffennarr, Einzelgänger. Offenbar haben Marie und ihre Gäste seine Beschwerden über die Lautstärke nicht ernst genommen. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung …

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Hexenjagd“ (Dienstag, 7. Juni, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly; Regie: Martin Kinkel

Angelika Schwarzauer (Katrin Lux) erregt die Gemüter ihrer Nachbarn:

Als „Seherin“ soll sie die Leben ihrer Mitmenschen durchleuchten und tragische Ereignisse erkennen können. Nachdem sie ein solches auch ihrem Nachbarn Leonhard Wölfel voraussagt, stirbt dieser auf mysteriöse Weise. Dessen rachsüchtige Witwe Dora (Susanne Michel) eröffnet eine Hexenjagd, und bald darauf wird Schwarzauer auf nur wenig übersinnliche Weise ermordet. Doch nicht nur Dora hat ein Motiv, denn in der ganzen verschworenen Hausgemeinschaft wimmelt es von Verdächtigen.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von beo-Film, unterstützt von Cine Tirol.

Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

