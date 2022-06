Erstmalig finden niederösterreichweit regionale Vernetzungstreffen von Archivarinnen und Archivaren statt

LR Schleritzko: Historisches Kulturgut des Landes

St. Pölten (OTS) - Neben dem jährlich stattfindenden niederösterreichischen Archivtag in St. Pölten gibt es ab heuer zusätzliche regionale Vernetzungstreffen in allen Vierteln Niederösterreichs. Beim Viertelsarchivtag im Mostviertel in Pöchlarn konnte sich der für Archive zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko selbst ein Bild machen: „Die Arbeit unserer größtenteils ehrenamtlich tätigen Archivarinnen und Archivare kann nicht hoch genug geschätzt werden, denn Sie bewahren das historische Kulturgut unseres Landes. Mit diesen Vernetzungstreffen wollen wir den Kontakt des Landesarchivs mit den Gemeindearchiven noch enger gestalten und mit unseren Experten näher am Ort des Geschehens sein, um unbürokratisch und schnell helfen zu können.“

Das niederösterreichische Landesarchiv steht mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in archivischen, restauratorischen oder rechtlichen Fragen den Archivarinnen und Archivaren in den rund 120 Stadt- und Gemeindearchiven, 25 Schlossarchiven etc. beratend zur Verfügung.

„Im Industrieviertel und im Weinviertel fanden diese Treffen der Archivarinnen und Archivaren bereits statt und es gab durchwegs sehr positive Rückmeldungen. Diese Initiative hat sich bewährt und soll auch in Zukunft fortgeführt werden“, so Archivdirektor Dr. Roman Zehetmayer.

Nähere Informationen unter 02742/9005-13871, Andreas Moser, und E-Mail andreas.moser @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse