FPÖ - Kohlbauer: Vorlesung von Dragqueen vor Kindern stoppen

Sexualisierungspropaganda in Städtischen Büchereien ist inakzeptabel

Wien (OTS) - Als skandalös und an der Lebensrealität komplett vorbei gehend bezeichnet der freiheitliche Bezirksparteiobmann Leo Kohlbauer die geplante Lesung von „sexuellen Coming-Out Geschichten“ einer Dragqueen in der Städtischen Bücherei in der Gumpendorfer Straße für Kinder. „Diese Form der Sexualisierungspropaganda für kleine Kinder ist klar abzulehnen. Es ist nicht zu akzeptieren, dass Kinder mit öffentlich finanzierter Globohomo-Ideologie indoktriniert werden.“ Kohlbauer stellt weiters klar, dass die frühzeitige Erziehung von Kindern in bestimmte sexuelle Richtungen genau das Gegenteil von Freiheit darstellt und in einer aufgeklärten Gesellschaft nichts verloren hat. „Niemand soll aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert, gleichzeitig aber auch nicht zu einer sexuellen Orientierung gedrängt und erzogen werden.“ Abschließend erinnert Kohlbauer den zuständigen Stadtrat Wiederkehr an die realen Probleme in seinem Ressort, wie etwa den Missbrauchsvorwurf in einem Kindergarten und der 13-monatigen Untätigkeit der MA10-Leiterin, die bis heute konsequenzlos geblieben ist. Auch ist Kohlbauer überzeugt, dass die aktuelle Teuerung und Inflation für die Wienerinnen und Wiener echt Probleme darstellen, die Lösungen erfordern, anstatt künstliche Probleme zu erschaffen. „Ich fordere den Vizebürgermeister auf, die geplante Veranstaltung abzusagen. Angesichts der dramatischen Entwicklungen der Teuerung sollte sich die Stadt um die realen Sorgen und Nöte der Bevölkerung kümmern statt derartige Veranstaltungen zu subventionieren.“

