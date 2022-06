NEOS-Wien/WEBER:„Homophobie hat in unserer Stadt keinen Platz!“

"Der Vorfall heute Nacht beweist einmal mehr wie sehr es den Pride Month und die LGBTIQ-Bewegung braucht, um aufzuklären."

Wien (OTS) - Wien hat sich als Stadt der Menschenrechte positioniert und setzt mit etlichen Maßnahmen Zeichen für Akzeptanz und Toleranz aller hier lebenden Menschen. Dass es hier noch weiterer Aufklärung bedarf, ist sich NEOS-Wien LGBTIQ-Sprecher Thomas Weber durchaus bewusst: "Der aktuelle Zwischenfall zeigt, wie wichtig die Vienna Pride und ihr heuriges Motto "Pride against hate – make love, not war!" ist. Ich verurteile die stattgefunden Aktion auf das Schärfste! Hass, Ausgrenzung und Diskriminierung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, transidenten, intergeschlechtlichen und queeren Personen haben in unserer Stadt und in unserer liberalen Gesellschaft keinen Platz. Nutzen wir sämtliche Veranstaltungen im Pride Month Juni, um gemeinsam ein friedliches Zeichen für Respekt, Vielfalt und Akzeptanz zu setzen“, so Weber abschließend.

