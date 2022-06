Konzert „La Divina“ am 8.6. im Bezirksmuseum Josefstadt

„Optima Art“ bittet um Reservierungen: contact@optima-art.com

Wien (OTS/RK) - Der „Verein zur Förderung der Kunst und der Synthese der Künste – Optima Art“ lädt zu einem Konzert am Mittwoch, 8. Juni, im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ein. Zur Freude des Publikums wird ab 19.00 Uhr das Programm „La Divina“ dargeboten. Im Zentrum des Abends stehen die „Frauen der Oper in all ihren Facetten“. Die Zuhörer*innen nehmen an „einer Reise in tiefste Abgründe und ungeahnte Höhen“ teil. Eine melodische „Achterbahn-Fahrt der Extraklasse“ kündigt das „Optima Art“-Team an. Es wirken an dieser Veranstaltung die Künstlerinnen Iris Holzer (Sopran), Theodora Rouseva (Mezzo-Sopran) und Elena Gertcheva (Klavier) mit. Die Besucher*innen werden um Spenden ersucht und sollen die geltenden Corona-Vorgaben beachten. Das Vereinsteam bittet um Reservierungen via E-Mail: contact@optima-art.com.

Den vielfältigen Veranstaltungskalender des Bezirksmuseums Josefstadt koordiniert die auf ehrenamtlicher Basis tätige Leiterin, Maria Ettl. Gerne erteilt die Bezirkshistorikerin Auskünfte über die nächsten Kultur-Angebote: Telefon 403 64 15. E-Mail an die Museumschefin: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Iris Holzer: www.irisholzer.at/biografie

Pianistin Elena Gertcheva: https://de-de.facebook.com/elena.gertcheva

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

