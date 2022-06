NÖ Gütesiegel „Singende klingende Schule“ 2022 verliehen

LR Teschl-Hofmeister: 54 Schulen konnten für ihre herausragenden Werke ausgezeichnet werden

St. Pölten (OTS) - Das Land Niederösterreich verleiht in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Niederösterreich seit 2016 das vokale Gütesiegel „SINGENDE-KLINGENDE-SCHULE“ an jene Schulen, die ihre Schülerinnen und Schüler für das gemeinsame Singen begeistern und in denen das gemeinsame Singen in der Stundentafel und/oder durch musikalische Aktivitäten dokumentiert ist. Insgesamt konnten 54 Schulen ausgezeichnet werden (22 Volksschulen, 17 Mittelschulen und 15 Höhere Schulen). Aufgrund der COVID-19-Situation stand die Musikpädagogik – vor allem in Bezug auf das Singen und Musizieren – vor sehr großen Herausforderungen.

„Die Werke, die uns präsentiert wurden, sprechen eine klare Sprache. Sie sind der Ausdruck dafür, was in unseren Schulen geleistet wird trotz schwieriger Rahmenbedingungen“, zeigten sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras begeistert.

„Über lange Wochen war das Singen nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich im Schuljahr 2021/2022 Schulen dieser Herausforderung gestellt haben und für Musicals, Musiktheaterprojekte sowie Konzerte intensiv geprobt haben und diese schließlich auch aufführen konnten. Andere Schulen wiederum haben an Veranstaltungen teilgenommen, in denen das Singen im Vordergrund stand. Da die Organisation einer öffentlichen Veranstaltung bzw. die Teilnahme an einer solchen, eine Voraussetzung für den Erhalt des Gütesiegels ist, stellt das Gütesiegel ‚Singende klingende Schule‘ im heurigen Schuljahr eine ganz besondere Auszeichnung dar“, so Teschl-Hofmeister und Heuras.

