Neuer Song “Paris (Savoir-Vivre)” von Conchita Wurst mit Fashion-Musikvideo und Französischdebut

Die kindliche Leichtigkeit des Seins verlernt man als Teenager:in – insbesondere als queere:r Jugendliche:r – weil die Gesellschaft einem das Gefühl gibt, nicht richtig zu sein. Und den Rest des Lebens verbringt man dann damit, diese unnötigen Unsicherheiten und Schutzschilder wieder abzuwerfen. Es ist 2022, und wir sind nicht nur im Pride-Monat queer! Also ist es allerhöchste Zeit, jede Einkaufsstraße, jeden Büro-Gang und jedes Klassenzimmer als Laufsteg zu nutzen und sich selbst genau so darzustellen, wie man es will! Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst

Wien (OTS) - Nur vier Wochen nach "Car" veröffentlicht Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst einen Song, der praktisch auf den Catwalk einlädt: In "Paris (Savoir-Vivre)" besingt der vielseitige Performer die Kunst, das Leben zu genießen, und Schicht für Schicht das loszuwerden, was man sich im Laufe des Lebens an Rüstungen selbst angelegt hat. Passend zum Pride-Monat ermutigt er – teilweise auf Französisch – dazu, sich selbst treu zu sein und die meiste Energie in das Formen des eigenen Charakters zu investieren, anstatt in Mode oder andere unnötige Statussymbole.



"Die kindliche Leichtigkeit des Seins verlernt man als Teenager:in – insbesondere als queere:r Jugendliche:r – weil die Gesellschaft einem das Gefühl gibt, nicht richtig zu sein. Und den Rest des Lebens verbringt man dann damit, diese unnötigen Unsicherheiten und Schutzschilder wieder abzuwerfen. Es ist 2022, und wir sind nicht nur im Pride-Monat queer! Also ist es allerhöchste Zeit, jede Einkaufsstraße, jeden Büro-Gang und jedes Klassenzimmer als Laufsteg zu nutzen und sich selbst genau so darzustellen, wie man es will!" sagt Neuwirth. Der Track ist erneut in Zusammenarbeit mit Lukas Klement (Musik, Produktion) und Martin Zerza (Musik, Text) entstanden.



Der Song beinhaltet auch augenzwinkernde Passagen in der Sprache der Liebe und markiert somit Conchita Wurst's französisches Gesangsdebut. Das futuristische Musikvideo vom Linzer Produktionsduo crisp&juicy erinnert an eine Modenschau der Eitelkeiten am Laufsteg, ist ein Fest der visuellen Vielseitigkeit und ebenso seit heute auf YouTube verfügbar.

Auf der Video-on-Demand-Plattform WURSTTV.com werden nach und nach exklusive Making-of-Videos veröffentlicht.



