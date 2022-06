Veeva Vault Training liefert einheitliches digitales Lernen an mehr als 200 Unternehmen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Vollständige und vernetzte Lösung für Dokumente, Lernen und akkreditierte Schulungsinhalte verwandelt die rollenbasierte Qualifikation

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass mehr als 200 Organisationen Veeva Vault Training für ein einheitliches rollenbasiertes Schulungs- und Qualifikationsmanagement nutzen. Schnell wachsende Biotech- und Top-20-Pharmaunternehmen bieten ihren Mitarbeitern mit Vault Training eine bessere Lernerfahrung. Es wurden insgesamt mehr als 13 Millionen Schulungsaufgaben durchgeführt und täglich werden durchschnittlich über 11.000 Aufrufe der Homepage von Lernenden verzeichnet. Der zunehmende Einsatz von Vault Training in den Biowissenschaften hilft den Unternehmen, ihren Endbenutzern ein umfassendes digitales Lernerlebnis zu bieten.

„Ein modernes LMS, das Einblick in den Schulungsstatus, Eskalationsbenachrichtigungen und eine regelmäßige Überprüfung der Lehrpläne bietet, trägt zur Rationalisierung der Mitarbeiterqualifizierung bei", so Lelia Martinescu, Director, GxP Quality Systems bei Idorsia. „Veeva Vault Training bietet eine fortschrittliche Lösung auf Unternehmensebene, um das globale Dokumenten- und Schulungsmanagement zu vereinheitlichen und die Anforderungen aller an der Schulung Beteiligten zu erfüllen."

Angesichts der branchenweiten Notwendigkeit, Remote-Mitarbeiter zu beschäftigen, verbinden immer mehr Unternehmen Vault Training mit Veeva Vault Quality Suite Produkten, Veeva Vault QualityDocs und Veeva LearnGxP. Zusammen unterstützen diese Produkte die End-to-End-Schulung in einer einzigen Lösung für mehr Flexibilität, Effizienz und Geschwindigkeit.

Veeva erweitert Vault Training um kundenorientierte Weiterentwicklungen, um die Mitarbeiterschulung zu vereinfachen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die formulargestützte Bewertung für die Schulung am Arbeitsplatz, eindeutige, verbraucherähnliche Lernerfahrungen für ein breiteres Publikum und die Hinzufügung von Veeva LearnGxP, einer akkreditierten eLearning-Bibliothek mit mehr als 170 Kursen und über 650 Microlearning-Assets.

„Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung branchenführender Innovationen und Inhalte, um mehr Unternehmen auf dem Weg zu einer noch höheren Qualität zu unterstützen", erläutert Kent Malmros, Senior Director, Veeva Vault Training. „Veeva arbeitet mit Life Sciences zusammen, um komplexe Schulungs- und Qualifizierungsprobleme anzugehen, die seit Jahrzehnten ungelöst sind, damit die Unternehmen die Effizienz ihrer Mitarbeiter verbessern und die GxP-Compliance erhöhen können."

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich Veeva

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Solche Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2022 aufgeführt sind, das Sie hier finden können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 13 und 14), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.



