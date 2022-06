PRVA Newcomers launchen neues Karriere-Event

Networking für Ein- und Aufsteiger in der Kommunikationsbranche

Wien (OTS) - Der erste „PRVA Talent Garden“, eine Initiative der PRVA Newcomers, fand am Mittwoch, den 1. Juni 2022, mit rund 60 Teilnehmer:innen in der Bar „Praterstrasse 18“ statt. Ziel der neuen Karriere-Eventreihe ist es, PR Future Talents den Ein- und Aufstieg in der vielfältig geprägten Kommunikationsbranche zu erleichtern. Gute Mitarbeiter:innen zu finden ist derzeit aber auch für viele Unternehmen und Agenturen in der Kommunikationsbranche eine Herausforderung. Die PRVA Newcomers bringen daher beim Job-Speed-Dating, das im Rahmen des PRVA Talent Garden veranstaltet wird, Arbeitgeber:innen und junge Kommunikationstalente zusammen.

„Persönliche Kontakte aufzubauen, spielt gerade zu Beginn der eigenen Karriere eine wichtige Rolle. Die PRVA Newcomers sind ein Netzwerk für junge Kommunikationsprofis, das sie bei ihrer individuellen Karriereentwicklung unterstützt. Mit dem ‘PRVA Talent Garden’ setzen wir den zentralen Gedanken ,zusammen stärker sein’ nun noch weiter in den Fokus“, so Bettina Loidhold, Mitglied des PRVA Newcomers Teams und Account Managerin bei The Skills Group.

„Der PRVA Talent Garden ist Teil des Transformationsprozesses des PRVA, bei dem wir großen Wert darauflegen, junge Kommunikationsprofis zu fördern. Durch die Initiative der PRVA Newcomers schaffen wir einen direkten Austausch von Unternehmens- und Agenturvertreter:innen mit Studierenden und Karriereeinsteiger:innen. So können junge Talente auf neutralem Boden Kontakte knüpfen und wichtige Karriere-Insights sammeln“, sagt Karin Wiesinger, Präsidentin des PRVA.

Karriere in der Kommunikationsbranche: ein Rundumblick

Studierende und Newcomers mit Arbeitserfahrung stehen vor einer Vielzahl an Herausforderungen: Was sind die wichtigsten Kompetenzen und Fähigkeiten, wo ist flexibles Arbeiten möglich und wie kann der bekannte Teufelskreis „Erfahrung für Job – Job für Erfahrung“ durchbrochen werden? Daher stellten sich Vertreter:innen von Unternehmens-, Agentur-, und Medienseite in einer Podiumsdiskussion auch den Fragen des Publikums rund um diese Themen.

Das Podium war besetzt mit:

Moritz Arnold, Unit Director // Grayling

Catharina Fendt, Head of Communications & Public Affairs // IKEA Österreich

Esther Reiserer, Karrierejournalistin // “Die Presse”



„Arbeitnehmer:innen sind heute keine Bittsteller mehr, das müssen Arbeitgeber im Umkehrschluss erkennen. Die Haltung: ,Die sollen dankbar sein, dass wir pünktlich zahlen und es einen sicheren Job gibt‘ war zwar seitjeher veraltet, wird aber aktuell mehr denn je abgestraft. Und das ist gut so“, sagt Moritz Arnold, Unit Director bei Grayling.

„Es freut mich sehr, ein solch spannendes Format des PRVA unterstützen zu können, um mit Kommunikationstalenten ins Gespräch zu kommen und einen gegenseitigen Austausch zu fördern. Wir bei IKEA Österreich sind stets auf der Suche nach motivierten Mitarbeiter:innen und aufstrebenden Talenten, die sich mit uns gemeinsam weiterentwickeln möchten und unsere Vision teilen – besonders auch im Bereich Communications“, sagt Catharina Fendt, Head of Communications & Public Affairs bei IKEA Österreich

Pizza, Drinks und Speed-Networking

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion hatten die Teilnehmer:innen bei Pizza und Drinks die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen und Agenturen beim Speed-Networking in One-on-One-Gesprächen näher kennenzulernen. Vertreten waren:

Unternehmen: EY, Gas Connect, IKEA, MedUni Wien, Observer, Pressrelations, SOS Kinderdorf, Siemens Mobility

Agenturen: Accelent Communications, Communication matters, Currycom, Ecker & Partner, Grayling, Kapp Hebein Partner, Ketchum Publico, ikp, The Skills, die Kommunikationsgesellschaft



Über den PRVA Talent Garden

Der „PRVA Talent Garden“ ist ein neues Eventformat, bei dem Expert:innen in lockerer Runde Fragen rund um die Themen Arbeitsmarkt, Kompetenzen und Bewerbung beantworten. Zudem profitieren junge Kommunikationsprofis von Job-Speed-Dating und Networking-Möglichkeiten. Zum PRVA Talent Garden sind alle Ein- und Aufsteiger:innen der österreichischen Kommunikationsbranche eingeladen. Der PRVA Talent Garden soll zukünftig in regelmäßigen Abständen veranstaltet werden.

