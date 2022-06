Die „Starnacht am Neusiedler See“ am 4. Juni erstmals live auf der Seebühne in Mörbisch in ORF 2

Start der „Starnacht“-Saison mit zahlreichen Highlights und TV-Premieren

Wien (OTS) - Eine Premiere erlebt der Neusiedler See am Samstag, dem 4. Juni 2022, live um 20.15 Uhr in ORF 2: Die „Starnacht am Neusiedler See“ findet erstmals auf der Seebühne in Mörbisch statt – und auf ihr gibt es einige TV-Premieren zu feiern. Barbara Schöneberger und Alfons Haider starten den musikalischen Sommer im Burgenland und leiten die „Starnacht“-Saison mit einem neuen Show-Höhepunkt ein. Auf die Zuseherinnen und Zuseher im ORF und MDR wartet ein Hitfeuerwerk mit zahlreichen Publikumslieblingen – und so manche Stars werden auf ihre Kenntnisse über das Burgenland getestet.

Die Moderatoren begrüßen die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli, Maite Kelly, Sasha, Julian Reim, Tanja Lasch und die steirischen Pop-Band „Alle Achtung“. Die aktuelle Nummer eins in der Schlagerparade, die österreichischen Mundartband „Die Seer“, ist ebenso dabei. Thorsteinn Einarsson, der soeben sein drittes Album veröffentlichte, feiert mit seinem Song „Papercuts“ TV-Premiere. Zum ersten Mal seit vielen Jahren präsentiert sich die 1973 gegründete Band „The Rubettes“ aus England wieder in ihrer Originalbesetzung und unterhält die Zuseherinnen und Zuseher live und im Fernsehen mit einem Medley ihrer größten Hits. Und ein Debüt erlebt die „Starnacht“ insofern, als sie künftig Künstlerinnen und Künstler als „Starnacht-Entdeckung“ eine Bühne bieten will. Rubin, ein Künstler, der bereits mit dem erst jüngst verstorbenen Willi Resetarits aufgetreten ist, singt von „Oide Zeitn“. Die burgenländische Chartstürmerin „Die Mayerin“ schlendert durch das romantische Südburgenland und präsentiert nicht nur mystische Berge, geschützte Weinberge und große Weinkeller, sondern singt in ihrem Song „Libellen“ u. a. auch von der großen Liebe. Das 25-jährige Jubiläum ihres ersten internationalen Hits, mit dem ihre Karriere begonnen hat, feiert die amerikanische Pop- und Soulsängerin Lutricia McNeal. Sie wird erstmals die „Starnacht“-Bühne rocken. Ein Comeback bei der „Starnacht am Neusiedler See“ feiert dahingegen Petra Frey. Italienisches Flair versprüht Giovanni Zarrella, der mittlerweile als Fixstern im Showbusiness und aus der deutschsprachigen Musik- und TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken ist, und verwandelt „das Meer der Wienerinnen und Wiener“ in die italienische Rivera. Das Finale der „Starnacht am Neusiedler See“ beschließt Andreas Gabalier mit einer weiteren Premiere. Sein neuester Song „Bügel dein Dirndl gscheit auf“ ist erstmals im Fernsehen zu sehen.

„Studio 2“ berichtet am Freitag, dem 3. Juni, um 17.30 Uhr in ORF 2 backstage von den Proben zur „Starnacht am Neusiedler See“. Außerdem widmen sich die „Seitenblicke“ der Erfolgsshow. Restkarten für beide Veranstaltungstage sind über oeticket.com sowie über die Abendkasse vor Ort erhältlich.

Alfons Haider ab dem Herbst mit neuer Musical-Sendung im ORF

Alfons Haider feiert in Mörbisch seinen „Starnacht“-Abschied, nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer ab dem Herbst jedoch in einem neuen Format im ORF mit in die Welt des Musicals. In der neuen Sendereihe lässt der Moderator, Intendant, Schauspieler und Entertainer, der auch selbst schon als Musicaldarsteller auf der Bühne gestanden ist, in drei bis vier Ausgaben pro Jahr die großen Erfolge österreichischer Musicals noch einmal Revue passieren, blickt hinter die Kulissen aktueller Produktionen und bittet Musicalstars und Verantwortliche zum Gespräch.

Alfons Haider: „Ich empfinde es als meinen krönenden Abschluss von 15 Jahren ‚Starnacht‘, dass diese Erfolgssendung auf der Seebühne am Neusiedler See angekommen ist. Viele großartige Künstlerinnen und Künstler, die die Bezeichnung Stars wahrlich verdienen, habe ich bei meinen ‚Starnacht‘-Sendungen begrüßen dürfen. Von Udo Jürgens bis Mireille Mathieu, von Eros Ramazzotti bis Helene Fischer, von Roland Kaiser bis Andreas Gabalier und viele mehr! Am 4. Juni werde ich mich in der Sendung daher sicherlich wehmütig verabschieden, aber ich weiß, dass wunderbare neue Aufgaben im ORF auch auf mich warten. Mit der Musik bleibe ich weiterhin verbunden. Im Mai war es die Moderation der ‚Goldenen Note‘ und ab Oktober 2022 folgt eine neue regelmäßige Hauptabendsendung zum Thema Musical. Und als Generalintendant der burgenländischen Musiktheater freue ich mich auf meine erste Musicalproduktion bei den Seefestspielen Mörbisch. Achtung Spoiler: Die Zuseherinnen und Zuseher der ‚Starnacht‘ können das gigantische Bühnenbild von ,Der König und ich‘ schon vor der Premiere am 14. Juli bestaunen.“

Modernste Technik bei der „Starnacht“

Dank der ORF-Technik wird die „Starnacht am Neusiedler See“ zu einem ganz besonderen TV-Erlebnis: Zum Einsatz kommt der modernste ORF-Übertragungswagen, der in „High Definition“-Qualität gestochen scharfe Bilder liefert. Die Einstellungen der vielen Spezialkameras, die beste Tonqualität und eine ausgeklügelte Lichtregie für eine effektvolle Bühnenshow sorgen auch zu Hause für ein außergewöhnliches Seh- und Hörerlebnis und damit für einen stimmungsvollen Fernsehabend.

„Starnacht“ live und on Demand auf der ORF-TVthek

Auf der ORF-TVthek können Musik-Fans außerdem via Live-Stream direkt bei der „Starnacht“ mit dabei sein oder den Event bzw. die gewünschten Music-Acts im Nachhinein genießen – die „Starnacht“ wird auf der Videoplattform nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

