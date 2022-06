„profil“: Streit um Verbund-Rabatte wird härter

„profil“: Salzburg-AG Chef Leo Schitter wirft Verbund in Protestbrief Wettbewerbsverzerrung vor

Wien (OTS) - Wie profil online berichtet, nimmt der Streit zwischen dem Verbund und Landesenergie-Versorgern um Rabatte an Schärfe zu. Salzburg AG, EVN und Energie Steiermark fordern, dass der Verbund ihnen für Stromlieferungen ebenfalls Rabatte in Höhe zweier Monatsrechnungen gewährt, wie er das in Bezug auf seine Endverbraucher in Aussicht stellte.

Laut „profil“ richteten die Vorstände der Salzburg AG, Leo Schitter und Brigitte Bach, am Mittwoch einen scharfen Brief an die Geschäftsführung der Verbund Energy4Business, über die der Verbund-Konzern den Stromhandel abwickelt. Darin fordern Schitter und Bach, dass auch die Salzburg AG als langjähriger Verbund-Kunde in den Genuss eines Rabatts komme, der direkt an die eigenen Endkunden weitergereicht würde. Ohne einen derartigen Rabatt würde es zu einer Wettbewerbsverzerrung bei Endverbrauchern kommen.

„Wenn uns der Verbund ebenfalls einen Sonderrabatt auf unsere Einkäufe gewährt, dann können wir den sofort an unsere Kunden weitergeben“, so Salzburg-AG-Chef Leo Schitter gegenüber „profil“.

