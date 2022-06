Rangnicks-Premiere: UEFA Nations League mit Kroatien – Österreich im ORF

Am 3. Juni um 20.15 Uhr live in ORF 1, am 6. Juni Österreich – Dänemark und am 10. Juni Österreich – Frankreich

Wien (OTS) - Österreichs Team hat es in der UEFA Nations League in die Gruppe der Top-Nationen geschafft und bekommt es in der kommenden Woche daher mit Weltmeister Frankreich, Vizeweltmeister Kroatien und EM-Halbfinalist Dänemark zu tun. Gleichzeitig ist es die Premiere für den neuen Teamchef Ralf Rangnick. Auf die Fußballfans wartet daher in ORF 1 eine Woche mit gleich drei ganz besonderen Matches: Los geht es am Freitag, dem 3. Juni 2022, um 20.15 Uhr mit Kroatien – Österreich. Aus Osijek melden sich Oliver Polzer und Roman Mählich, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer bei.

Weiter geht es am Montag, dem 6. Juni, um 20.15 Uhr mit Österreich – Dänemark: Im Happel-Stadion kommentieren Oliver Polzer und Helge Payer, die Analysen kommen von Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Und schließlich am Freitag, dem 10. Juni, ist um 20.15 Uhr Frankreich zu Gast im Happel-Stadion. Die Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Helge Payer. Das Analyseteam bilden Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Die TV-Übertragungen werden auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at-Newsroom und ORF Fußball-Special angeboten und stehen nachträglich für 24 Stunden auch als Video-on-Demand bereit. sport.ORF.at und das ORF Fußball-Special informieren darüber hinaus mit Storys und Tabellen umfassend über das Geschehen bei der UEFA Nations League.

