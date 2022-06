Kultursommer Laxenburg ab 12. Juni 2022

Neue Komödie „DER GURU oder Der Weg ins Shangri La La La!“

Wien (OTS/RK) - Der Sommer 2022 bringt wieder heiteres Sommertheater auf die Franzensburg im Schlosspark Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist. Denn von 12. Juni bis 14. August gastiert der Kultursommer Laxenburg mit „DER GURU oder Der Weg ins Shangri La La La!“ auf der Freiluftbühne im Innenhof. Tickets sind bei Wien Ticket erhältlich!

Der Schlosspark in Laxenburg bietet mit seiner 280 Hektar große Parklandschaft nicht nur Ruhe und Erholung unweit der Stadt, auch das vielfältige Veranstaltungsprogramm lockt Gäste regelmäßig in den größten historischen Landschaftsgarten Österreichs. Die Komödienspiele des Kultursommer Laxenburg sind dabei jedes Jahr das Highlight im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr steht ein humorvolles Esoterical am Programm.

DER GURU oder Der Weg ins Shangri La La La!

In „DER GURU oder Der Weg ins Shangri La La La!“ präsentiert Kultursommer-Intendant Adi Hirschal gemeinsam mit seinem talentierten Team ein humorvolles Esoterical von Christian Deix und Olivier Lendl. Im Zentrum für ganzheitliches Wohlbefinden im Wienerwald herrscht große Aufregung! Ein neuer geheimnisvoller Guru soll mit außergewöhnlichen Praktiken den ins Trudeln geratenen „Es-geht-Uns-gut-Hof“ wieder in Schwung bringen. Die Erwartungen des Personals wie auch der Gäste in den vielversprechenden Heilsbringer sind enorm! Bedürfnisse! Wünsche! Sehnsüchte! Alles wird nachhaltig und einwandfrei biologisch dynamisch befriedigt! In dieser turbulenten, musikalisch-oooohminösen Komödie forscht DER GURU mit Befreiungstrommeln, Klangschalen-Chaos und Mama-Vati-Yoga tief in den Wurzelchakren aller Beteiligten.

Termine

12. Juni 2022 bis 14. August 2022, jeweils Samstag und Sonntag um 16.30 Uhr im Schloss Laxenburg (Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg), im Innenhof der Franzensburg.

Tickets

Tickets sind im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00-20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

